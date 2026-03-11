Un jucător de la „U” Cluj se întoarce la echipa națională după 5 ani de pauză!

Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la Universitatea Cluj, traversează cel mai bun sezon din carieră.

Jovo Lukic a fost convocat la naționala Bosniei / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Transferat la „U” Cluj la începutul acestei ediții de la Universitatea Craiova, Lukic s-a reinventat în Ardeal.

Dacă pentru olteni marcase de numai două ori în 27 de meciuri, bosniacul a arătat o cu totul altă față la Cluj, unde a punctat de 15 ori în 25 de apariții și a ajuns golgheterul campionatului.

Prestațiile încântătoare i-au adus celui poreclit de fanii Universității „Jovo-gol” o convocare la reprezentativa Bosniei și Herțegovinei în vederea barajului/elor pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, din vara acestui an.

Grație acestei convocări, Jovo va avea șansa de a juca primul meci oficial în tricoul țării sale, după ce singura apariție de până acum a avut loc într-o partidă amicală cu Statele Unite ale Americii, care datează din 19 decembrie 2021, pe când atacantul „studenților” o reprezenta pe Borac Banja Luka.

După ce au terminat pe locul secund în grupa H, cea din care a făcut parte și România, bosniacii vor da piept joi, 26 martie, cu Țara Galilor, în semifinala barajelor care duc la turneul final, partida urmând a avea loc la Cardiff.

Câștigătoarea va evolua cu calificarea pe masă cinci zile mai târziu, pe teren propriu, împotriva echipei care se impune dintre Italia și Irlanda de Nord.

Numele lui Lukic le însoțește pe lista aleasă de selecționerul Sergej Barbarez pe cele ale unor atacanți cunoscuți din fotbalul german, cum ar fi Ermedin Demirovic (Stuttgart) sau Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), dar mai ales pe cel al veteranului Edin Dzeko, care evoluează în acest moment pentru divizionara secundă Schalke 04.

