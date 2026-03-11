Vreme frumoasă cu maxime de 17 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile ajung la 17 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 11 martie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 11 martie, vremea va fi predominant frumoasã şi caldã.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 19 grade Celsius, iar cele minime între – 9 grade și 7 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață răcoroasă, temperaturile vor urca pe parcursul zilei până la 17 grade Celsius, cerul va fi predominant senin cu șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană a județului. Minima termică va indica -2 grade Celsius.

Vremea va rămâne însorită și caldă până spre finalul săptămânii.

