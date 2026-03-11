Ioan Ovidiu Sabău, în negocieri cu o formație din Superligă după despărțirea de „U” Cluj

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) este liber de contract din luna octombrie a anului trecut, când s-a despărțit de Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

UPDATE: Sabău nu mai merge la Farul!

La scurt timp după ce s-a vehiculat în spațiul public că Ioan Ovidiu Sabău va deveni noul antrenor al celor de la Farul, președintele echipei, Gică Popescu, a dezmințit acest zvon.

Oficialul Farului a anunțat că Ianis Zicu va conduce echipa până la finalul sezonului.

„Nu există așa ceva. Noi avem contract cu Ianis Zicu pe doi ani și el va rămâne antrenor cel puțin până la finalul sezonului. Nu există să ne despărțim acum de el”, a spus Popescu, potrivit Digi Sport.

…………………………………………………………………………

Știrea inițială

Tehnicianul revenit pe banca Universității Cluj în august 2023 a fost înlocuit cu italianul Cristiano Bergodi (61 de ani) după ce echipa a început modest actualul sezon.

Universitatea Cluj se afla în zona play-out-ului și fusese eliminată din cupele europene încă din primul tur. După ce a plecat de pe Cluj Arena, Sabău a rămas aproape de fotbal, însă nu a acceptat nicio ofertă de a reveni în antrenorat.

Se pare, însă, că perioada de inactivitate a lui Sabău este aproape să ajungă la final. Potrivit celor de la GSP, „Moțul” a ajuns la o înțelegere cu Farul Constanța și îl va înlocui pe Ianis Zicu pe banca tehnică.

Marinarii au ratat play-off-ul pentru a doua oară consecutiv, acumulând doar 37 de puncte în 30 de meciuri, cu 13 mai puțin decât locul 6.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: