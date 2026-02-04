Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Economia României are nevoie de stabilitate, investiții și decizii coerente pentru relansare”

Presiunile economice se resimt tot mai puternic în consum, investiții și în capacitatea de dezvoltare a României. „Majorările de taxe și tăierea investițiilor nu pot reprezenta soluții reale”, a declarat în Parlament deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD), care cere decizii coerente pentru relansarea economică.

România nu poate avea creștere economică în contextul presiunilor în creștere accentuate de tăierea investițiilor.

Remus Lăpușan, deputat PSD Cluj, a susținut în cadrul intervenției din Camera Deputaților necesitatea unor politici coerente, coroborate cu decizii clare pentru a reda încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri.

Parlamentarul clujean a evidențiat faptul că majorările de taxe, tăierea investițiilor sau amânarea deciziilor importante nu pot reprezenta soluții reale pentru stabilizarea și relansarea economiei.

„Astfel de măsuri accentuează incertitudinea și afectează mediul de afaceri, care are nevoie de predictibilitate pentru a putea investi, a se dezvolta și a crea locuri de muncă. În același timp, lipsa de claritate se răsfrânge asupra consumatorilor, care devin mai prudenți și își reduc cheltuielile, cu efecte directe asupra întregului circuit economic”, a explicat deputatul social-democrat în intervenția sa.

Stimularea investițiilor implică stabilitate

În intervenția sa, Remus Lăpușan a prezentat câteva repere esențiale pentru relansarea economică, precum asigurarea unui cadrul stabil pentru companii, susținerea producătorilor locali și a firmelor românești, dar și rolul educației în dinamizarea economică: formarea profesională și investițiile în cercetare și devoltare tehnologică.

„Consider că relansarea economiei trebuie să pornească de la stimularea investițiilor și de la crearea unui cadru stabil pentru companii, care să încurajeze reinvestirea profitului, modernizarea capacităților de producție și extinderea activităților economice în România”, a mai precizat Remus Lăpușan.

Astfel este esențial ca valoarea adăugată să rămână în economie și să genereze locuri de muncă stabile.

„În acest context, susțin sprijinirea producătorilor locali și a firmelor românești, ca element-cheie pentru consolidarea economiei naționale și reducerea dependenței de importuri”, a mai spus deputatul Remus Lăpușan.

Deputatul social-democrat a evidențiat, de asemenea, rolul central al educației în relansarea economică.

Formare profesională și adaptarea competențelor la piața muncii

„Investițiile în educație, în formarea profesională și în adaptarea competențelor la cerințele pieței muncii sunt fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a României. Fără o forță de muncă bine pregătită, capabilă să răspundă provocărilor tehnologice și economice actuale, orice strategie de creștere riscă să fie limitată”.

Un alt pilon important al relansării economice este susținerea cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice. Investițiile în digitalizare, în tehnologii moderne și în industrii cu valoare adăugată mare sunt esențiale pentru creșterea competitivității economiei românești și pentru integrarea acesteia în lanțurile economice europene și globale, a mai arătat parlamentarul clujean.

„Întreprinderile mici și mijlocii, alături de producătorii locali, reprezintă coloana vertebrală a economiei românești și trebuie sprijinite prin politici fiscale echilibrate, reguli clare și termene realiste”, a adăugat Remus Lăpușan (PSD Cluj).

Remus Lăpușan a pledat pentru simplificarea procedurilor administrative, stimularea conformării voluntare și recompensarea comportamentului fiscal corect în vederea asigurării unui mediu de afaceri sănătos și funcțional.

Facilitarea accesului producătorilor locali la piețele externe

Relansarea economiei presupune și susținerea producției interne, prin investiții în industrie, energie și prelucrarea resurselor, dar și prin încurajarea consumului de produse românești și a exporturilor.

„Susțin crearea unor instrumente care să faciliteze accesul producătorilor locali la piețele externe și participarea acestora la proiecte și licitații internaționale, măsuri care contribuie la echilibrarea balanței comerciale și la întărirea economiei naționale”, a declarat Remus Lăpușan în Parlament.

„Cred cu tărie că relansarea economică nu înseamnă doar creștere în statistici, ci siguranță pentru cetățeni, locuri de muncă mai bine plătite, pensii sustenabile și servicii publice finanțate corect. O economie puternică se construiește prin investiții, educație și susținerea producției locale, astfel încât dezvoltarea să se reflecte în mod real în viața de zi cu zi a oamenilor”, a mai spus deputatul de Cluj.

