Maternitatea timpurie, un fenomen alarmant: Peste 41% din mamele sub 15 ani din UE sunt din România

Deși numărul total al nașterilor din țara noastră reprezintă doar 4% din nașterile de la nivelul Uniunii Europene, peste 41% din mamele sub 15 ani sunt în România.

Maternitatea timpurie, un fenomen alarmant: Peste 41% din mamele sub 15 ani din UE sunt din România| Foto: pexels.com

România se confruntă cu un fenomen îngrijorător în ceea ce privește maternitatea timpurie.

Deși numărul total al nașterilor din țara noastră reprezintă doar 4% din nașterile la nivel EU (4,04%), România are o contribuție în plan european de șase ori mai mare în cazul nașterilor la minore (26,19%) și de peste 10 ori mai mare în cazul nașterilor la fete sub 15 ani (41,39%), potrivit unui studiu publicat de organizația Salvați Copiii.

Anul trecut, 5.815 copii s-au născut din mame minore, în 496 dintre aceste cazuri mama având vârsta sub 15 ani12.

Și mai îngrijorător este faptul că aproape 1 din 5 copii născuți din mamă minoră nu este primul copil al mamei (18,4%).

Cu cât este mai scăzută vârsta mamei, cu atât riscul ca nou-născutul să vină pe lume cu o greutate mică este mai mare: probabilitatea crește de la 8,04% din totalul nașterilor la 15,9% în rândul mamelor sub 15 ani.

Control prenatal redus

Una dintre cauze este controlul prenatal redus în cazul gravidelor sub 15 ani: 43,3% din nașterile la mame sub 15 ani au fost fără control prenatal, în vreme ce media națională este de 28,35%.

În același timp, rata mortalității infantile a crescut în 2024 la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023).

Copiii, privați de protecția vitală a vaccinării

Pe de altă parte, România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, potrivit analizei citate.

Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă).

Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%. În ceea ce privește vaccinarea contra rujeolei, într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%.

Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în județul Argeș, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în județul Bihor, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

Datele studiului arată multitudinea problemelor cu care se confruntă copiii României, de la sărăcie, anxietate și fenomenul bullying-ului în școli la o vulnerabilitate alarmantă a tinerilor în mediul virtual.

Astfel, doar 3 din 5 copii afirmă că se simt frecvent fericiți. Entuziasmul este și mai puțin frecvent în rândul copiilor, în condițiile în care aproape o treime dintre respondenți (32%) spun că se simt entuziaști rar sau foarte rar și doar 39% trăiesc acest sentiment frecvent. Totodată, un sfert dintre copii se simt frecvent triști (25%), în timp ce peste jumătate (56%) suferă des de oboseală.

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