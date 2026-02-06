Mortalitatea infantilă din România rămâne o mare problemă. Decesele, printre cele mai multe din Europa.

Rata mortalitatății infantile din România a marcat cel mai înalt nivel din ultimii zece ani.

Rata mortalității infantile din România, dublă față de media UE | Foto: Salvați Copii / Fotografie ilustrativă

Salvați Copiii România atrage atenția asupra nevoii maternităților și spitalelor de pediatrie de dotare cu aparatură performantă, în contextul creșterii ratei mortalității infantile în România, și a semnalat distribuția inegală pe județe a acesteia.

Mortalitatea infantilă din România: din rău în mai rău

Conform unui comunicat al Salvați Copiii România transmis joi, 4 februarie 2026, rata mortalității infantile a crescut în 2024, conform datelor definitive ale Institutului Național de Statistică, de la 5,6 la mia de copii născuți vii în 2023 la 6,6 în 2024, și a marcat cel mai înalt nivel din ultimii zece ani. (Din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023). Astfel, la nivel național, județul Mureș a înregistrat, în 2024, o rată a mortalității la copiii sub un an de 13 la mie, aproape de patru ori mai mare decât rata mortalității infantile înregistrate în București.

Situația este „îngrijorătoare” și în județele Ialomița și Suceava, unde rata mortalității infantile depășește zece la mia de copii născuți vii. Harta națională a mortalității infantile arată că viața nou-născuților prematuri sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale. Salvați Copiii România marchează cel de-al 16-lea an al programului de combatere a mortalității infantile, sub îndemnul „Câștigă timp pentru nou-născuții prematur', prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.

România, una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, de două ori mai mare față de media UE

România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, cu 6,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii. O problemă suplimentară o reprezintă cauzele mortalității: dintre cele 952 de decese, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale, iar alte 33 de decese de boli infecțioase și parazitare - cauze care ar putea fi, în multe cazuri, prevenite dacă accesul la servicii medicale pentru gravide și nou-născuți ar fi prompt.



În ceea ce privește harta mortalității infantile în 2024, județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an sunt: Municipiul București - 3,30 la mia de copii născuți vii; Olt - 3,40; Ilfov - 4; Tulcea - 4,20 și Teleorman - 4,60.

La polul opus, județele cu cea mai mare rată a mortalității infantile sunt: Mureș - 13; Ialomița - 12,70; Suceava - 10,70; Satu Mare - 9,90 și Botoșani - 9,80.

Salvați Copiii România a primit, prin intermediul mecanismului pus la dispoziția maternităților și spitalelor de pediatrie, solicitări de sprijin de la 35 de unități medicale, care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă în 2026, precum și de lucrări de modernizare și renovare. Medicii solicită dotarea unităților medicale cu mese de resuscitare și reanimare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi fototerapie și ventilatoare de suport respirator. Costurile totale se ridică la peste 3.000.000 de euro.

Din 2010 până în prezent, Salvați Copiii s-a implicat în susținerea sănătății copiilor și a mamelor prin proiecte de renovare, modernizare și dotare cu echipamente performante a unităților medicale. Au fost dotate 135 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie din toate județele țării și s-a investit peste 18 milioane de euro.

