Câte ore petrec copiii pe internet? 75% dintre copii au mai puțin de cinci ore de activități în aer liber pe săptămână: sub o oră pe zi

Timpul petrecut online crește cu vârsta copilului: de la 32% dintre copiii din ciclul primar care afirmă că petrec peste trei ore pe internet, la 57% în cazul copiilor de gimnaziu și 73% în cazul celor de liceu.

75% dintre copii au mai puțin de cinci ore de activități în aer liber pe săptămână|Foto: pexels.com

Copiii petrec tot mai mult timp în mediul online, arată datele unei anchete realizate de organizația Salvați Copiii.

Majoritatea copiilor (65%) petrec sub 4 ore interacționând direct cu prietenii într-o zi obișnuită.

Cum arată o zi din timpul anului școlar pentru copii?

O zi din timpul anului școlar, în situația cel mai des întâlnită, arată astfel pentru copil:

Petrece 5-6 ore la școală și aprox. o oră pe drum spre/dinspre școală;

Alocă 1-2 ore pentru teme/învățat;

Petrece 3-4 ore navigând, interacționând cu prietenii sau jucându-se online;

Petrece 1-2 ore în interacțiuni directe/socializare cu familia de apartenență.

Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta: de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor.

Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de cinci ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi.

Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară, procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crescând odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu, arată sondajul citat.

Timpul alocat pentru navigat pe internet - rețele de socializare, jocuri, filme etc. - este de trei ore sau mai mult în cazul a 62% dintre copii și urcă la șase ore sau mai mult în cazul a 25% dintre aceștia.

„Copiii simt nevoia unui timp de calitate pe care să-l petreacă cu familia și prietenii, dar și timp pentru a se odihni, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru sănătatea lor psiho-emoțională. Industria meditațiilor, pe de o parte, și lipsa de organizare a mai multor activități în aer liber, departe de rețelele sociale, au repercusiuni asupra vieții emoționale și sociale a copiilor”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Timpul copiilor, împărțit între teme, meditații și internet:

*12% dintre copii afirmă că nu alocă deloc timp într-o zi de școală altor activități recreative, exceptând timpul petrecut pe internet. Cei mai mulți copii alocă altor activități recreative mai puțin de două ore zilnic (66%).

*Copiii care afirmă că fac meditații (42% din întregul eșantion și aproape 60% în București și urbanul mare) alocă pentru acestea între 2 și 4 ore săptămânal – 75% dintre copii.

*75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. 13% dintre copii spun că nu fac deloc activități în aer liber, procentul fiind cel mai scăzut în cazul ciclului primar (4%) și cel mai ridicat în cazul liceenilor (16%).

*1 din 3 copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară, procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crescând odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu.

*34% dintre copii spun că într-o săptămână obișnuită nu fac sport.

Ce modificări ar dori copiii în program?

În ceea ce privește modificările pe care le-ar dori în programul lor, ancheta arată că:

*1 din 3 copii ar dori să aibă mai mult timp pentru socializare în familie. Copiii de vârstă mică (ciclul primar) și cei din mediul urban afirmă acest lucru într-o măsură semnificativ mai ridicată.

*33% dintre copii ar dori să petreacă mai mult timp în aer liber, copiii din mediul urban și cei din ciclul primar resimțind această nevoie cel mai acut (cu aproximativ 10pp peste celelalte categorii).

*41% dintre copii simt nevoia să aloce mai mult timp interacțiunilor directe cu prietenii, aceștia fiind în special copii care locuiesc în mediul urban (aproximativ 45% vs. 30% în mediul rural).

*36% dintre copii spun că și-ar dori să aloce mai mult timp activităților sportive. Dacă în cazul altor itemi observăm asocieri cu vârsta sau mediul de rezidență, în cazul timpului alocat sportului nu există diferențe semnificative, altfel spus toți copii resimt nevoia în mod similar.

*Aproape 1 din 2 copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul acestora este mai ridicat în mediul urban (cu aproximativ 5 pp) și crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. În cazul copiilor care afirmă că își doresc să poată aloca mai mult timp pentru somn, remarcăm o corelație pozitivă cu timpul petrecut pentru pregătirea temelor și pe internet, altfel spus cu cât petrec mai mult timp pentru pregătirea temelor și pe internet, cu atât spun într-o măsură mai mare că ar aloca mai mult timp pentru somn.

Sondajul de opinie a vizat grupurile țintă: copii cu vârsta între 9 și 17 ani, pe un eșantion de 1.483 de respondenți.

