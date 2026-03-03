Mărturia emoționantă a unei fete care a născut la 15 ani. Când introducem educația sexuală în școli?

Din cele 143.637 de nașteri care au avut loc în 2024 în România, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, în 601 de cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, potrivit datelor INS.

România se confruntă cu o criză alarmantă a sarcinilor la adolescente, unul din zece nou-născuți având o mamă minoră. Foto: pixabay.com

Mamele adolescente, între lipsa educației și cercul sărăciei, soluțiile propuse de specialiști

Fenomenul mamelor adolescente continuă să reprezinte o problemă majoră în România, în ciuda faptului că tot mai multe tinere declară că au avut acces la informații despre educația sexuală. Datele centralizate de organizația Salvați Copiii arată că 66% dintre minore susțin că au primit astfel de informații, însă calitatea și sursa acestora rămân discutabile.

Aproximativ 30% dintre fete spun că au aflat despre educația sexuală din cercul apropiat: rude, prieteni sau colegi, ceea ce ridică întrebări serioase privind corectitudinea și acuratețea informațiilor primite. În lipsa unor programe coerente și standardizate în școli, multe adolescente ajung să se bazeze pe mituri, experiențe personale sau informații incomplete.

Educația pentru sănătate, cheia prevenirii maternității la vârste fragede

Specialiștii atrag atenția că educația pentru sănătate ar putea deveni un instrument esențial în prevenirea sarcinilor la vârste fragede. „Abordarea educațională în domeniul sănătății poate juca un rol esențial în combaterea fenomenului maternității la vârste tinere.

Chiar și în situații caracterizate de sărăcie familială sau în comunități cu perspective economice limitate, deținerea cunoștințelor referitoare la prevenirea sarcinilor nedorite, igienă, prevenirea abuzurilor sexuale și identificarea resurselor disponibile poate contribui semnificativ la reducerea acestui fenomen”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Povestea Mariei, mamă la 15 ani: „Am simțit că viața mea s-a terminat”

Maria avea 15 ani când a realizat că întârzierea menstruației nu mai poate fi pusă pe seama unei simple dereglări. La început, s-a agățat de această speranță. A încercat să ignore semnele, să provoace menstruația prin metode „auzite” de la alte fete. Când testul de sarcină a confirmat ceea ce se temea, șocul a fost copleșitor: „Am simțit că viața mea s-a terminat pentru totdeauna, că nu mai are sens să mai visez la nimic vreodată. Chiar dacă locuiesc într-un sat, aveam și eu visurile mele. Să merg la liceu, să învăț o meserie și să devin ceva mai mult.”

După confirmarea sarcinii, frica s-a transformat rapid în rușine. Rușine față de părinți, față de colegi, față de comunitate. A încercat să ascundă sarcina cât mai mult timp. Gândul de a le spune părinților o paraliza. Când partenerul a aflat, reacția lui a fost violentă. A negat paternitatea și a rupt legătura cu Maria. Teama de medic și de spital a fost la fel de puternică. Fără venit propriu, dependentă de familie, fiecare analiză medicală părea un cost prea mare.

Maria a fost susținută de specialiștii Salvați Copiii, care i-au facilitat accesul la servicii medicale, consiliere și sprijin social, ajutând-o să meargă la controale prenatale. Prin intervenția integrată: medicală, socială și educațională. Maria a reușit să își continue studiile și să își construiască un plan pentru a-și crește copilul în siguranță, demonstrând că sprijinul potrivit, oferit la timp, poate rupe cercul vulnerabilității.

Sărăcia și lipsa prevenției alimentează fenomenul mamelor minore, în absența unor măsuri concrete

În paralel, datele arată că fenomenul este strâns legat de nivelul de dezvoltare economică. În comunitățile vulnerabile, unde oportunitățile sunt limitate, multe dintre tinerele mame ajung dependente de ajutorul social, ceea ce contribuie la perpetuarea unui cerc al sărăciei și al lipsei de perspectivă.

Specialiștii subliniază că soluțiile trebuie să vină din zona prevenției. Introducerea unor programe reale de educație sexuală în școli, accesul la servicii medicale și consiliere, precum și sprijinul pentru reintegrarea școlară a tinerelor mame sunt măsuri esențiale pentru reducerea acestui fenomen.

În lipsa unor intervenții clare și susținute, problema riscă să se adâncească, afectând nu doar viitorul acestor fete, ci și pe cel al copiilor lor.

Într-un caz, o minoră sub 15 ani a adus pe lume al treilea copil. Salvați Copiii avertizează că lipsa educației pentru sănătate contribuie direct la acest fenomen și cere introducerea obligatorie a acesteia încă din grădiniță, precum și modificarea legislației în vigoare.

Ce propune Salvați Copiii

Organizația Salvați Copiii derulează programe complexe de sprijin social și medical dedicate mamelor și copiilor din mediul rural, construite pe baza nevoilor reale din comunități. Scopul principal este prevenirea sarcinilor la vârste fragede și reducerea numărului de mame minore, prin creșterea accesului la servicii medicale, educație pentru sănătate și sprijin comunitar.

Intervențiile organizației includ implicarea unor echipe integrate de specialiști: asistenți medicali, moașe și asistenți sociali care activează în 16 județe. Aceștia identifică cazurile vulnerabile, oferă sprijin gravidelor și mamelor tinere și facilitează accesul copiilor cu vârste între 0 și 5 ani la servicii medicale și sociale.

O hartă privind numărul mamelor adolescente realizată în februarie 2026 poate fi accesată AICI.

În paralel, Salvați Copiii asigură sprijin concret pentru mamele și copiii din medii defavorizate, inclusiv acces la nutriție și produse de igienă, dar și sesiuni de consiliere și informare despre sănătatea reproducerii, planificare familială și prevenirea sarcinilor la adolescente.

Pentru comunitățile izolate, organizația desfășoară caravane medicale periodice, oferind consultații și informații esențiale despre sănătate. Totodată, sprijină medicii de familie din mediul rural cu echipamente necesare pentru monitorizarea gravidelor și acordarea consultațiilor la nivel local.

CITEȘTE ȘI:

Un alt program important este „Cutia Bebelușului”, inspirat din modelul finlandez, care încurajează îngrijirea responsabilă încă din timpul sarcinii. De asemenea, Salvați Copiii organizează sesiuni de informare în maternități și în comunitățile rurale pentru a preveni sarcinile ulterioare la vârste fragede.

În era digitală, organizația a lansat și aplicația INFOMama, prima aplicație mobilă din România dedicată femeilor însărcinate, care oferă informații medicale și sociale verificate și contribuie la prevenirea sarcinilor neplanificate.

Până în prezent, Salvați Copiii România a intervenit în peste 400 de comunități rurale defavorizate și în toate maternitățile din țară, ajungând la aproximativ 459.500 de mame, gravide și copii de până la 5 ani.

Rezultatele sunt vizibile: mai multe înscrieri la medicul de familie, acces crescut la consultații și investigații în timpul sarcinii: 95% dintre gravidele din comunitățile vizate au beneficiat de monitorizare medicală, creșterea ratei de vaccinare la copii până la aproape 100% și o mai bună informare a adolescentelor în ceea ce privește educația pentru sănătate, în cadrul campaniei “Vrem educație pentru sănătate în școli”.

Valentina Prelicean

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: