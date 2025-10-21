Sute de cazuri de mame minore la Cluj. Prefectul Maria Forna: „O dramă socială!”

Fenomen îngrijorător: sute de nașteri la mame minore în Cluj. Lipsa educației sexuale produce drame sociale, iar prefectul Clujului cere o intervenție integrată de prevenție menită să ofere sprijin concret.

Prefectul Maria Forna: „Fenomenul mamelor minore nu este doar o realitate statistică, ci o dramă socială care reflectă nevoia unei intervenții profunde”|Foto: Instituția Prefectului - Județul Cluj - Facebook

Situație îngrijorătoare în Cluj în condițiile în care în ultimii ani au fost raportate peste 860 de cazuri de nașteri la mame minore.

În cadrul unei ședințe ce a reunit instituții responsabile în domeniu, prefectul Clujului Maria Forna a semnalat urgența soluționării favorabile a acestui fenomen prin intermediul unei intervenții integrate.

Potrivit datelor prezentate marți în cadrul ședinței desfășurate la Prefectura Cluj, în ultimii cinci ani, în județul Cluj s-au înregistrat 865 de nașteri la mame sub 18 ani, dintre care 89 provenite de la fete sub 15 ani.

Doar anul trecut s-au înregistrat 139 de nașteri la mame minore, majoritatea (62%) provenind din mediul rural.

Analizele Direcției Județene de Statistică Cluj și ale Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj au evidențiat faptul că fenomenul rămâne o realitate complexă, alimentată de factori multipli, precum:

*lipsa educației sexuale adaptate vârstei,

*acces limitat la servicii de planificare familială,

*stigmatizarea și vulnerabilitatea socială,

*lipsa unei abordări unitare și coerente între instituțiile implicate.

De altfel, potrivit Inspectoratului de Poliție Județan Cluj, în perioada 2024 - septembrie 2025, au fost raportate 62 de victime în urma infracțiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale. De asemenea, în anul 2024, un număr de 10 minore de sex feminin au fost victime ale infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. În primele 9 luni ale anului 2025, numărului acestor victime a fost de 11.

Intervenții integrate și sprijin pentru minori

Reprezentanții instituțiilor publice, ai ONG-urilor și ai mediului educațional au subliniat necesitatea unei intervenții coordonate și multidimensionale, menită să ofere tinerelor sprijin real – de la educație, consiliere și servicii medicale, până la măsuri de reintegrare socială.

Prefectul Maria Forna a semnalat importanța colaborării interinstituționale și a abordării preventive a acestui fenomen:

„Fenomenul mamelor minore nu este doar o realitate statistică, ci o dramă socială care reflectă nevoia unei intervenții mai profunde în educație, sănătate, protecție socială. Avem datoria, ca instituții, să acționăm unitar și preventiv, pentru ca fiecare copil să aibă dreptul la o copilărie, nu la o maternitate timpurie”, a declarat prefectul Clujului.

În urma discuțiilor, Colegiul Prefectural al Județului Cluj a adoptat Hotărârea nr. 7/2025, prin care s-a constituit Grupul de lucru responsabil cu gestionarea fenomenului mamelor minore la nivelul județului Cluj.

Grupul va reuni reprezentanți ai principalelor instituții publice – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Școlar, DSP Cluj, Poliția Județeană, organizația Salvați Copiii România, Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și alte structuri implicate, urmând ca prima reuniune de lucru să aibă loc în prima parte a lunii viitoare.

