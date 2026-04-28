Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România! Doar 2% dintre copiii aflați în risc beneficiază de centre de zi.

Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din România.

Datele oficiale arată că peste un milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente.

Datele oficiale arată că peste un milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente.

În România, la finalul anului 2025, doar 27.128 de copii beneficiau de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării de familie, potrivit datelor ANPDCA. Cifra este una alarmant de mică, în contextul în care aproximativ 1.255.000 de copii se confruntă cu riscuri majore precum sărăcia, lipsa accesului la educație sau servicii de sănătate și izolarea socială.

La nivel național, funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform comunicatului transmis de Asociația Salvați Copiii.

Sărăcia, principalul factor care destramă familii

Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor.

În lipsa unor servicii de prevenire eficiente, mulți copii ajung în sistemul de protecție specială. Datele oficiale indică faptul că 33.420 de copii se aflau în acest sistem la finalul anului trecut, iar pentru o parte semnificativă dintre ei, motivul principal este lipsa resurselor materiale.

Povestea Corinei, de la izolare la încredere

În spatele statisticilor se află povești reale. Corina, elevă în clasa a IV-a, este crescută doar de tatăl său, care muncește mult pentru a-i asigura cele necesare. În lipsa unui sprijin, copilul petrecea mult timp singur acasă.

Ajunsă într-un centru de zi, Corina și-a schimbat complet comportamentul. De la timiditate și lipsă de încredere, a ajuns să fie mai sociabilă, să își facă prieteni și să participe activ la activități educaționale și recreative. Progresele au fost observate inclusiv de cadrele didactice.

Declarații oficiale: „Nu sunt cifre, sunt copii”

Ministrul Integrării și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat importanța investițiilor în astfel de proiecte:

„În România vorbim mult despre copiii vulnerabili. Vorbin în rapoarte, în strategii, în ședințe de guvern.Și undeva între vorbe și realitate se pierde ceva extrem de important – acțiunea concretă. Ei bine, Organizația Salvați Copiii și DGSAPC nu s-au pierdut. Au făcut. Și azi avem rezultatul. (...) Baniii au venit din Europa – din Fondul Social European+, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, pe care îl gestionăm noi la MIPE. Aproape 10 milioane de lei investiți aici, în Sectorul 6. Și vă spun sincer – când văd ce s-a construit cu acești bani, îmi vine mult mai ușor să explic de ce contează fondurile europene. Nu sunt cifre într-un raport. Sunt copii care au loc unde să vină mâine dimineață.”

La rândul său, Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a atras atenția asupra impactului sărăciei:

„Sărăcia este o vulnerabilitate majoră pentru copii, care impactează atât accesul nediscriminatoriu la educație, integrarea socială, cât și sentimentul de securitate pe care trebuie să ți-l dea família. De aceea sunt necesare politicile sociale integrate, care să adreseze deopotrivă problemele socio-economice, cât și cele de sprijinire a familiei, pentru a reduce riscul separării copilului de cei care îi dau sentimentul de siguranță și confortul emoțional”.

Parteneriatele, cheia unor soluții reale

Reprezentanții DGASPC susțin că astfel de inițiative pot produce schimbări reale atunci când există colaborare între instituții:

„Prevenirea separării copilului de familie nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate morală față de generațiile viitoare. Parteneriatul cu Salvați Copiii România demonstrează că, atunci când instituțiile publice și sectorul privat acționează împreună, cu resurse complementare și obiective comune, impactul asupra comunității este pozitiv, real și, mai ales, construit pe termen lung. Fondurile europene ne-au oferit instrumentele necesare, parteneriatul ne-a adus expertiza, iar comunitatea Sectorului 6 ne-a oferit motivația. Centrul de Zi Belvedere este dovada că servicii sociale de calitate pot fi dezvoltate sustenabil acolo unde există voință, competență și colaborare.”, a declarat Gabriela Schmutzer, director general al instituției.

O nevoie urgentă de politici publice eficiente

În ciuda acestor inițiative, specialiștii avertizează că intervențiile punctuale nu pot compensa lipsa unor politici publice coerente și bine finanțate. Diferența dintre numărul copiilor vulnerabili și cei care primesc sprijin real rămâne uriașă.

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori.

