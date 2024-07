România „educată”. Cea mai tânără bunică din lume este o româncă de 23 de ani.

România „educată”. O minoră care a născut la vârsta de 12 ani deține titlul de cea mai tânără bunică din lume, după ce și-a întâmpinat primul nepot la doar 23 de ani.

Cea mai tânără bunică din lume este o româncă în vârstă de 23 de ani | Foto: pexels.com

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a declarat că România este ţara care are cea mai tânără bunică, la 23 de ani, fetiţe însărcinate la 12 ani şi fete de 14 ani cu câte doi copii.

„Avem, din păcate, fetiţe care sunt cu sarcini la 12 ani, la 14 ani au doi copii. Suntem ţara care are cea mai tânără bunică, la 23 de ani. Este cutremurător să vezi la ce sunt supuşi copiii noştri! Şi atunci, refuzul de a discuta despre sănătatea acestor fetiţe şi acestor copii, care îşi încep viaţa sexuală foarte devreme, rămâne încă sub semnul întrebării, încă rămâne sub semnul stigmei sociale”, a spus preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş.

Valeria Herdea a făcut un apel la părinţi şi la bunici să vorbească cu tinerii, să îi încurajeze pe copii să spună ce gândesc.

„Haideţi să recunoaştem că există nişte probleme. Nu pot să concep secolul 21 fără să vorbeşti cu copiii tăi. Sexualitatea nu este o ruşine, dar este o ruşine să nu vorbim despre sănătatea dentară, să nu vorbim despre sănătatea corpului, să nu vorbim despre ceea ce este normal fiziologic în organismul nostru. E normal să avem cultură medicală în şcoli”, a mai declarat preşedintele CNAS.

Statistică îngrijorătoare

La nivel național, datele INSP arată că, în anul 2022, s-au înregistrat cu 57,8% mai multe cazuri de sifilis față de 2021, România fiind încă una dintre țările cu incidența crescută pentru sifilis în rândul țărilor Uniunii Europene.

90% dintre tinerii din România nu au suficiente cunoștințe pentru a identifica și a se proteja de infecțiile și bolile cu trasmitere sexuală. Lipsa de informații cu privire la acest subiect poate constitui unul dintre principalii factori care duce la transmiterea BTS-urilor, conducând la o atitudine pasivă și comportamente iresponsabile, determinată de lipsa de cunoștințe și interes pe acest subiect.

Aproximativ 20% dintre tinerii români nu cunosc mai mult de 3 boli cu transmitere sexuală

Atunci când le sunt solicitate informații mai detaliate pe tema bolilor cu transmitere sexuală, realitatea arată că aproximativ 20% dintre respondenți nu cunosc mai mult de 3 afecțiuni de acest tip.

Cele mai cunoscute boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor care declară că au auzit de acest tip de afecțiuni sunt infecția cu HIV/SIDA (91%), sifilisul (82%) și infecția cu HPV (69%). 15% dintre participanți nu au știut să puncteze nici una dintre simptomele bolilor cu transmitere sexuală, iar 22% consideră că dacă partenerul nu are niciun simptom, acesta nu poate avea o BTS.

52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat

Pe lângă măsurarea gradului de informare cu privire la bolile cu transmitere sexuală, studiul MedLife a evaluat și atitudinea și comportamentul tinerilor în raport cu acestea. Datele relevă că doar 1% dintre cei intervievați au putut identifica corect toate modalitățile prin care se pot transmite BTS/ITS.

În ceea ce privește modalitățile de protecție, mai puțin de un sfert din tinerii chestionați (22%) au menționat corect cele două modalități cheie de protecție împotriva BTS/ITS (prezervativul și abstinența).

Lipsa informării îi face pe români să subestimeze riscul infecțiilor și bolilor cu transmitere sexuală și să adopte comportamente riscante, fiind astfel mult mai expuși riscului de a transmite și partenerului o BTS. În prezent, 1 din 5 tineri activi sexual a declarat că nu folosește nicio metodă de protecție, iar raportat la segmentul mai tânăr, 52% din tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat, fapt ce explică de ce România este în continuare țara cu cele mai multe mame minore din UE.

