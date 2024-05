Prima lopată „a spart solul” la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj. Simbolic, lucrările au început. Spitalul trebuie finalizat până în 2027!

Sâmbătă, 18 mai, au început simbolic lucrările la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj. Spitalul trebuie finalizat până în 2027 și va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt. Primarul Emil Boc a anunţat, în cadrul evenimentului, și demararea lucrărilor la primul tronson al Centurii Metropolitane, precum şi la metrou, și lărgirea la 6 benzi a drumului Cluj-Florești, pentru a asigura accesul la Spitalul Regional de Urgenţă.

„Ce se întâmplă aici este un moment de istorie şi în egală măsură un moment care demonstrează eficienţa capacităţii noastre de a munci împreună”, a spus primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la evenimentul de „spargere a solului” la Spitalul Regional de Urgență Cluj | Foto: Oana Doroșenco, monitorulcj.ro

Spitalul Regional de Urgență de la Cluj va trebui să fie finalizat până în 2027. Acesta va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt, ce va fi organizat, în premieră, pe centre de servicii, urmând a utiliza tehnologii medicale avansate.

Primarul Emil Boc a anunţat, în cadrul evenimentului, și demararea lucrărilor la primul tronson al Centurii Metropolitane, precum şi la metrou, și lărgirea la 6 benzi a drumului Cluj-Florești, pentru a asigura accesul la Spitalul Regional de Urgenţă.

Eveniment începere lucrări Spitalul Regional de Urgenţă Cluj/Foto: Doroşenco Oana – monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a precizat că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Cluj este un moment de istorie pentru Transilvania. „Ce se întâmplă astăzi la Cluj cu siguranţă reprezintă un moment de istorie, nu numai pentru comunitatea noastră de aici şi pentru întreaga Transilvanie. Ce se întâmplă aici este un moment de istorie şi în egală măsură un moment care demonstrează eficienţa capacităţii noastre de a munci împreună. Domnul Rafila ne-a îndemnat să nu vorbim politic. Eu o sa vorbesc şi politic, pentru că oamenii trebuie să ştie. Sunt forţe politice care prin tradiţie istorică sunt adversari politici, dar ştiu să îşi dea mână atunci când este cazul, să facă lucruri concrete. Aceste forţe politice care astăzi conduc România pot şi au reuşit să îşi dea mâna şi să menţină pacea şi stabilitatea. Mă bucur că am putut să fiu, în urmă cu câţiva ani, acela care a semnat hotărârea de Guvern că acest teren de 7 hectare să fie dat pentru realizarea Spitalului Regional de Urgenţă. Nu este meritul meu, nu este meritul primarului din Floreşti sau doar a muncii echipei noastre. E meritul acestei capacităţi de a lucra împreună. Acolo unde se lucrează împreună rezultatele sunt de neimaginat. La Cluj am demonstrat că, indiferent cât de diferiţi suntem, ne-am dat mâna. Sunt bucuros că sunt parte la un asemenea moment de istorie”, a declarat Emil Boc.

Primarul Clujului, Emil Boc, începere lucrări Spitalul Regional de Urgenţă/Foto: Doroşenco Oana – monitorucj.ro

Primarul Clujului, Emil Boc, începere lucrări Spitalul Regional de Urgenţă/Foto: Doroşenco Oana – monitorucj.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe, a declarat că se bucură că au început lucrările la Spitalul Regional de Urgenţă şi a precizat că se va implica în continuare în modernizarea infrastructurii clujene.

„Această zonă, acest teren, are o istorie lungă. Prin anul 2011 acest teren a fost preluat de la Ministerul Apărării prin hotărâre de Guvern. Terenul a fost transferat către Consiliul Judeţean. Consiliul Judeţean la acea vreme, cu colaborarea de atunci a grupului PSD-PNL, a reuşit şi a avut obligaţia, odată cu preluarea acestui teren, să cheltuie o sumă importantă de bani pentru a putea să cureţe acest teren. El avea un depozit de muniţii, avea 2 clădiri ale armatei care trebuiau demolate şi mutate. Au avut probleme juridice, aveam multe probleme legate de terenul vecin care aparţine Companiei de Apă, tot a Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean a făcut ceva concret din momentul în care a preluat acest teren. Am reuşit să rezolvăm aceste probleme, iar în 2018 l-am predat către Ministerul Sănătăţii. Această istorie s-a legat şi de munca şi implicarea noastră, a Consiliului Judeţean şi vreau să le mulţumesc tuturor. Este un moment de nou început. Mă bucur că am ajuns aici. Le mulţumesc celor de la Bucureşti că au înţeles această colaborare între cele două partide. Sper ca aceste lucruri să continue, pentru că dincolo de poziţiile noastre, dincolo de partide, oamenii aşteaptă de la noi fapte şi lucruri concrete. Consiliul Judeţean va continua să se implice în infrastructură. Există obligaţia de a ne implica în partea de utilităţi, partea de pasarelă, de intrare, toate celelalte au fost asumate de noi prin hotărâri de Consiliu Judeţean”, a declarat Alin Tişe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, începere lucrări Spitalul Regional de Urgenţă/Foto: Doroşenco Oana – monitorulcj.ro

Totodată, la eveniment a participat şi primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu, care a precizat că Spitalul Regional de Urgenţă va însemna acces la servicii medicale de calitate.

„Cu fiecare pas, cu fiecare etapă parcursă punem bazele pentru a edifica acest spital, unde medici pricepuţi, medicii noştri, folosind ultimele tehnologii, vor salva vieţi. Spitalul Regional de Urgenţă înseamnă acces la servicii medicale de calitate şi cel mai important înseamnă speranţă. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest proiect, celor care veţi fi implicaţi în acest proiect, în numele viitorilor pacienţi. Vreau să vă asigur că Primăria Floreşti este un partener de nădejde şi Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi, să ne ţină sănătoşi să implementăm cu succes acest proiect”, a transmis Bogdan Pivariu.

Primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu, începere lucrări Spitalul Regional de Urgenţă/Foto: Doroşenco Oana – monitorulcj.ro

Încep lucrările la Centura Metropolitană şi Metrou. Drumul Cluj-Florești se lărgește la 6 benzi.

Primarul Emil Boc a mai anunţat, în cadrul evenimentului că în curând vor începe lucrările şi la primul tronson al Centurii Metropolitane, precum şi la Metrou. Acestea vor asigura acces direct la Spitalul Regional de Urgenţă.

„Mă bucur că în calitate de primar al Clujului, împreună cu colegii mei, am reuşit să schimbăm proiectul metroului, cu aprobarea Guvernului şi a UE, ca lucrările să înceapă din Floreşti pentru a putea asigura un al treilea acces suplimentar la Spitalul Regional de Urgenţă. De asemenea, sunt bucuros că împreună cu colegii mei am lucrat ca vinerea viitoare, în 24 mai, tot în Floreşti să deschidem lucrările la primul tronson al Centurii Metropolitane de la Cluj care are ca menire principală exact acest lucru. Lărgirea de la 4 la 6 benzi a acestui drum, Cluj-Floreşti, pentru a asigura în primul rând un acces direct la Spitalul Regional de Urgenţă pentru ambulanţă şi în egală măsură pentru transportul public dedicat. În 24 mai pe acest tronson încep lucrările pentru Centura Metropolitană. Apoi, în următoarele 30 de zile încep şi lucrările la metroul de la Cluj, din Floreşti, primele 7 staţii care sunt prinse în finanţare prin PNRR”, a mai declarat Emil Boc.

Patru ani pentru realizarea Spitalului Regional din Cluj

Spitalul Regional de Urgență de la Cluj va trebui să fie finalizat până în 2027. Acesta va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt, ce va fi organizat, în premieră, pe centre de servicii, urmând a utiliza tehnologii medicale avansate.

Machetă Spitalul Regional de Urgenţă Cluj/Foto: Doroşenco Oana – monitorulcj.ro

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a organizat sâmbătă, 18 mai, ceremonia de spargere a solului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, astfel că au început lucrările efective la acest proiect.

La eveniment au fost prezenţi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila, președintele PNL, Nicolae Ciucă, președinte al Senatului, senatorul PSD Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD, primarul comunei Floreşti, Bogdan Pivariu.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu 336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale, 343 de paturi pentru îngrijiri medicale, 64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie, 82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică), precum și facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri. De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: