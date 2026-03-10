Campanie de sterilizare și microcipare gratuită pentru câini și pisici, în Florești: programul, desfășurat pe tot parcusul anului 2026

Primăria Florești lansează campania de sterilizare și microcipare gratuite pentru câini și pisici, pe tot parcursul anului 2026. În cadrul programului, proprietarii de animale de companie beneficiază de servicii veterinare gratuite.

Primăria Florești derulează, pe tot parcursul anului 2026, o campanie de sterilizare și microcipare gratuite pentru câini și pisici, destinată locuitorilor comunei| Foto: DepositPhotos.com

Primăria Florești a lansat o campanie de sterilizare și microcipare gratuite pentru câini și pisici, program care se va desfășura pe întreaga durată a anului 2026 și care se adresează locuitorilor comunei cu domiciliul în Florești.

Inițiativa are ca obiectiv principal reducerea numărului de animale abandonate, prevenirea înmulțirii necontrolate și creșterea gradului de responsabilitate în rândul deținătorilor de animale de companie. Autoritățile locale subliniază că sterilizarea reprezintă nu doar o măsură de protecție a animalelor, ci și un instrument esențial pentru menținerea echilibrului în comunitate.

Potrivit reprezentanților administrației locale, sterilizarea este obligație legală și reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a înmulțirii necontrolate a animalelor, contribuind direct la reducerea abandonului și la limitarea apariției animalelor fără stăpân.

Servicii veterinare gratuite

Prin această campanie, proprietarii de câini și pisici pot beneficia gratuit de servicii veterinare, în cadrul unui program organizat pe parcursul întregului an, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de beneficiari.

Autoritățile încurajează locuitorii să profite de această oportunitate și să participe activ la construirea unei comunități mai responsabile și mai sigure, în care bunăstarea animalelor devine o responsabilitate comună.

Informațiile complete privind condițiile de participare și înscrierea în program sunt disponibile pe site-ul oficial al Primăriei Florești.

Foto: DepositPhotos.com

