Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Cluj, deblocate în aprilie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Atunci am putea semna contractul”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a aproximat că în luna aprilie a acestui an ar putea fi semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, unitate medicală care va fi construită la intrarea în Florești, cea mai mare comună din România.

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Cluj ar putea fi deblocate luna viitoare | Foto: Facebook, Spitalul Regional de Urgență Cluj (randare)

Lucrările la viitorul Spital Regional de Urgență (SRU) Cluj sunt în impas din cauza birocrației, nimic nou pentru România.

Noutatea este că, în curând, lucrurile se vor mișca din nou pe șantierul Spitalului Regional de Urgență, deoarece ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a anunțat când ar putea fi semnat contractul de execuție pentru faza a doua a lucrărilor.

Alexandru Rogobete a estimat că în luna aprilie a acestui an ar putea fi semnat contractul, în condiţiile în care există un proces în instanţă, iar contractul nu a fost semnat din acest motiv.

„La Cluj a fost contestat (contractul - n. red.) este la Înalta Curte (procesul - n. red.) și undeva în aprilie estimăm să putem semna contractul”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seara, 2 martie 2026, la medikatv.

Contractul de 2 mld. lei pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj ar putea fi deblocat

Recent, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj. Contractul valorează 2 miliarde de lei.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru lucrările de construcții – pachetul 2 ale Spitalului Regional de Urgență Cluj.

CNSC a anulat licitația pentru construcția Spitalului Regional din Cluj. Ofertele vor fi reevaluate.

Trei oferte rămase în competiție vor fi reevaluate:

*Asocierea CCN Yatirim Holding Anonim Sirketi – Bedamiro Holding Parcari Construct – CCN International – Rotary Construcții Mentenanță.

*Asocierea CON-A Operations – Bog’Art – Concelex – Construcții Erbașu

*Asocierea Turkerler Insaat Turizm Madencilik Enerji Uretim Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Nouă oferte au fost înregistrate inițial până la termenul limită stabilit pentru decembrie 2024. După perioada de evaluare de 9 luni, în clasament au rămas:

I – Leviatan

II – Con-A

III – CCN

IV - Türkerler

Ulterior, ofertele Leviatan și CON-A au fost descalificate, iar clasamentul final a devenit: CCN – locul I și Türkerler – locul II. Toate cele patru companii amintite au contestat rezultatul licitației, inclusiv câștigătorul, notează sursa citată.

În cadrul celei de-a doua etape a proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj, lucrările au în vedere realizarea celor două corpuri principale, a spitalului și a anexei dedicate spațiilor tehnice, inclusiv amenajările exterioare, heliport și parc. Valoarea lucrărilor este estimată la 2.015.359.357,88 lei, cu o durată de 40 de luni a termenului de execuție.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

Termenul inițial pentru realizarea Spitalul Regional de Urgență de la Cluj a fost anul 2027. Însă, potrivit termenului anunțat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în noiembrie 2024, proiectul ar putea fi încheiat la mijlocul lui 2028.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu

336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale

343 de paturi pentru îngrijiri medicale

64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie

82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică)

facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri.

De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

