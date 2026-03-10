După zile de bombardamente, Teheranul începe să se miște din nou, sub ploaia toxică și privirea noului ayatollah.

Teheranul începe să revină ușor la viață, cu mai multe magazine deschise și oameni pe străzi, în ciuda bombardamentelor care au provocat o ploaie toxică după lovirea unor rezervoare de petrol.

Teheranul începe să revină treptat la viață, în ciuda bombardamentelor și a ploii toxice apărute după lovirea depozitelor de petrol. | Foto: Agerpres.ro

Orașul a fost practic pustiu de la începutul războiului pornit de SUA și Israel pe 28 februarie, când bombardamentul inițial lansat de Israel l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. După moartea acestuia autoritățile au decretat 7 zile de suspendare a tuturor activităților și 40 de zile de doliu național, conform Agerpres.ro.

Bombardamentele nocturne au ținut orașul în alertă zeci de minute

Odată reluate activitățile, unii locuitori ai Teheranului au ieșit pe străzile orașului, care sunt însă departe de forfota lor obișnuită de dinainte de război.

Această revenire parțială la viață survine în ciuda faptului că seara trecută orașul a fost supus celor mai lungi bombardamente de când a început războiul, cu explozii succesive după miezul nopții care au durat cel puțin o jumătate de oră, mai notează Agerpres.ro.

Bănci și transport public, redeschise într-un oraș aflat încă sub tensiune

În zona Saadabad, în estul capitalei, erau oameni care așteptau autobuze, iar băncile erau pline de clienți care încercau să își efectueze tranzacțiile bancare, într-o țară unde accesul la internetul global este în continuare oprit, iar internetul național funcționează greoi, scrie Agerpres.ro.

Traficul revine timid într-o capitală golită de locuitori

Traficul rutier a crescut și el, dar de asemenea este departe de cel care provoca obișnuitele ambuteiaje în acest oraș cu circa 10 milioane de locuitori. Nu se știe câți dintre aceștia au mai rămas în capitală, întrucât după lansarea bombardamentelor pe 28 februarie mulți au părăsit Teheranul, conform Agerpres.ro.

Cu o expresie severă, noul lider suprem privește din fotografie trecătorii ieșiți pe străzi, în mijlocul incertitudinii asupra modului în care va conduce Republica Islamică conform Agerpres.ro.

