Nicușor Dan, consultări cu partidele politice pentru deblocarea negocierilor de formare a noului Guvern: Două opțiuni pe agenda discuțiilor

La o distanță de două luni de la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură și declanșarea crizei guvernamentale, președintele Nicușor Dan va relua, luni, consultările cu partidele pentru depășirea blocajului politic.

Nicușor Dan, consultări cu partidele politice pentru deblocarea negocierilor de formare a noului Guvern: Două opțiuni pe agenda discuțiilor| Foto: presidency.ro

Șeful statului va avea, luni, o nouă rundă de consultări cu liderii fostei coaliții de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Anterior, cele două opțiuni de premier propuse de președinte – Eugen Tomac și Adrian Veștea, nu au găsit susținerea necesară învestirii unui nou Executiv.

„În situațiile anterioare era o așteptare rezonabilă că Guvernul trece, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Și nu vreau să facem un exercițiu de «hai să ne jucăm de-a prim-ministrul și de-a desemnarea Guvernului»”, afirma Nicușor Dan în cadrul unei declarații de presă susținute la finalul lunii iunie.

Nicușor Dan, consultări cu partidele politice pentru deblocarea negocierilor de formare a noului Guvern: Două opțiuni pe agenda discuțiilor

Negocierile dintre partide au ajuns în impas: PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta Siegfried Mureșan.

Două opțiuni se regăsesc pe masa președintelui: un guvern minoritar, bazat pe un acord cu prioritățile agreate de partide sau un govern format din partidele fostei coaliții de guvernare și un premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor.

Recent, șeful statului anunța că liderii partidelor trebuie să vină cu o soluție concretă pentru o majoritate parlamentară.

Propunerile avansate de partidele politice - Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, au şanse reduse să strângă majoritatea necesară. Nicușor Dan a plasat responsabilitatea în zona formațiunilor politice: șeful statului nu va propune un premier care nu are șanse să strângă această majortate.

„Fiecare dintre liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a susținut că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR.

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