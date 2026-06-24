Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru

Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, iar liderul partidului, Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de premier.

Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru | Foto: cdep.ro

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru al României.

Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier

Biroul Permanent Național (BPN) al PSD a decis, miercuri, 24 iunie 2026, ca liderul partidului, Sorin Grindeanu să fie propunerea PSD pentru funcția de premier.

„PSD a decis astăzi (miercuri, 24 iunie 2026 - n. red.), în BPN, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de Guvern. Am cerut libertate totală în alegerea echipei de miniștri. Vom avea o echipă de negociere care să discute cu partidele politice draftul unui acord politic. Vorbim despre lucruri generale, legate de prioritățile pe termen scurt și mediu și respectarea cifrelor de deficit și nu de condiții puse PSD. Partidul Social Democrat va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu, marți.

Sorin Grindeanu a ocupat funcția de prim-ministru al României între ianuarie și iunie 2017, când a fost demis prin moțiune de cenzură.

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