Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR: „Știu ce avem de făcut pentru urgențele României”

Propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR, liberalul Siegfried Mureșan a spus că știe exact ce are de făcut pentru urgențele României.

Siegfried Mureșan știe care sunt urgențele României. Europarlamentarul Siegfried Mureșan (stânga) susține o conferință comună de presă, alături de Dominic Fritz, președintele USR, Ilie Bolojan, președintele PNL, și senatorul UDMR Turos Lorand, la sediul PNL.| Foto: DANIELA ZAMFIR, AGERPRES FOTO

Liberalul Siegfried Mureșan a spus, după ce a fost propus premier de PNL, USR și UDMR, că știe care sunt urgențele României și că țara are nevoie de un guvern care să corespundă.

Siegfried Mureșan: „Știu ce avem de făcut pentru urgențele României”

Vicepreședintele PNL, europarlamentarul Siegfried Mureșan, a declarat vineri, 26 iunie 2026, după ce a fost propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, că obiectivul este formarea unui guvern competent, coerent și „realmente pro-european prin acțiune, nu doar prin declarații”. El a subliniat că desemnarea premierului aparține președintelui României.

Siegfried Mureșan a spus că este conștient de urgențele României, acestea fiind „exact temele” cu care lucrează în Parlamentul European.

„Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru Mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre, știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că, alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României am încredere că putem încheia cu succes PNRR și lucra cu succes și pe celelalte teme care sunt sunt urgențele țării. Repet, temele pe care am lucrat din prima mea zi de mandat în Parlamentul Europea sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini”, a afirmat Siegfried Mureșan, după ce a fost anunțat oficial PNL, USR și UDMR drept propunere pentru funcția de premier.

Liberalul este convins că românii vor modernizare și reformare, iar acestea sunt prorități pentru el.

„Mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că, în mod transparent, în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide în mod transparent și deschis au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României. Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine cetățenii”, a spus Mureșan.

El a arătat că așteaptă decizia președintelui și dorința este de a avea un guvern competent, realmente pro-european.

„Noi ne am făcut datoria, evident desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent și nu orice guvern ar fi un guvern bun pentru România, noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și un guvern care să corespundă așteptărilor oamenilor”, a adăugat Mureșan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: