Traian Băsescu critică deciziile lui Nicuşor Dan: „Președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea premier”

Fostul președinte Traian Băsescu critică în termeni duri modul în care Nicușor Dan a gestionat desemnarea premierului și acuză încălcări repetate ale Constituției.

Traian Băsescu critică deciziile lui Nicuşor Dan: „Președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea premier”| Foto: monitorulcj.ro

Traian Băsescu îl critică pe Nicuşor Dan.

Fostul șef de stat consideră că Nicușor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte semnalând partidelor politice că nu va desemna un candidat pentru funcţia de premier fără o majoritate sigură a voturilor.

Traian Băsescu critică deciziile lui Nicuşor Dan: „Președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea premier”

Băsescu a criticat tergiversarea desemnării unui nou candidat pentru funcția de premier.

„De ce președintele nu a ales? De ce tergiversează numijrea unui nou candidat pentru funcția de prim ministru? Nu am explicație. Varianta Siegfried Mureșan ar fi fost o variantă mai convenabilă. Chiar dacă ar fi căzut. Așa stăm cu lucrurile blocate. E competența dânsului să desemneze un premier”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Astfel, fostul șef de stat arată că președintele ar fi trebuit să aleagă între variantele propuse de partide. În actualul context politic marcat de instabilitate, lui Nicușor Dan îi revine responsabilitatea soluționării blocajului politic, potrivit Constituției.

De altfel, legea fundamentală a țării a fost încălcată repetat, mai arată Traian Băsescu:

„Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea președintelui e uriașă. După părerea mea încalcă Constituția și președintele, și partidele și Guvernul Bolojan”, a mai adăugat fostul președinte Traian Băsescu, potrivit sursei citate.

Fostul șef de stat a subliniat că președintele are la dispoziție 60 de zile pentru două desemnări de premier.

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