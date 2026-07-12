Vreme instabilă cu maxime de 24 de grade, ploi și vijelii. Prognoza meteo pentru Cluj.

Final de săptămână cu maxime de 24 de grade, vreme capricioasă, ploi și vijelii. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 12 iulie| Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 12 iulie, vremea va fi în general instabilă.

Cerul va fi marcat de înnorări accentuate mai ales în a doua parte a zilei, în sud-estul Olteniei, Munteniei și vestul Moldovei. Se vor semnala perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și grindină, potrivit atenționării Cod galben de vreme rea emisă de meteorologi, valabile până duminică noaptea.

Sursa: ANM

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, fenomenele meteo de vreme rea se vor semnala izolat, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 22 - 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 - 19 grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 24 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 13 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și șanse crescute de precipitații, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe perioada episoadelor de ploaie și în zonele montane ale județului.

Începutul săptămânii vine cu temperaturi ce vor varia între 25 – 28 de grade, însă instabilitatea atmosferică se va menține ridicată.

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