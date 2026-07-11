Clujul, printre județele cu cele mai multe accidente de muncă: 5 morți și peste 200 de persoane rănite

Peste 5.300 de accidente de muncă şi 96 de morţi au fost înregistrate anul trecut: în județul Cluj au fost raportate 5 morți și peste 200 de persoane rănite. Cele mai multe cazuri au fost în domeniul transporturilor, construcțiilor și agricultură.

Clujul, printre județele cu cele mai multe accidente de muncă: 5 morți și peste 200 de persoane rănite|Foto: DepositPhotos.com

5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în 2025, iar 96 dintre acestea și-au pierdut viața.

Potrivit datelor statistice publicate de Ministerul Muncii, incidența accidentelor de muncă reflectă o scădere de 11,4% față de anul anterior.

Din punct de vedere al vechimii la locul de muncă al accidentaților, 69,6% au fost persoane cu vechime de până la 5 ani, potrivit raportului citat de Agerpres.ro

Clujul, printre județele cu cele mai multe accidente de muncă: 5 morți și peste 200 de persoane rănite

Clujul se regăsește în lista județelor cu cele mai multe accidente de muncă și decese raportate anul trecut.

Astfel, un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în:

*municipiul București - 1.408 accidentați,

*județeul Brașov - 294 accidentați,

*Timiș - 212 accidentați,

*Cluj - 211 accidentați,

*Constanța - 190 accidentați.

Accidente mortale în muncă, consemnate în 2025:

*Harghita - 6 accidentați mortal,

*Teleorman - 6 accidentați mortal,

*Bihor - 5 accidentați mortal,

*Cluj - 5 accidentați mortal,

*Prahova - 5 accidentați mortal.

Comerț, transporturi și construcții, cele mai multe accidente în muncă

Sectoarele de activitate în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost:

*Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor - 515 de accidentați

*Activitate nedeclarată - 482 de accidentați

*Transporturi terestre și transporturi prin conducte - 296 de accidentați

*Construcții de clădiri - 277 de accidentați

*Activități referitoare la sănătatea umană - 259 de accidentați.

Domenii de activitate cu cele mai multe accidente mortale

În ceea ce privește accidentele de muncă mortale, cele mai multe au fost înregistrate în:

*Industria alimentară - 9 accidentați mortal,

*Construcții de clădiri - 9 accidentați mortal,

*Agricultură, vânătoare și servicii anexe - 8 accidentați mortal,

*Silvicultură și exploatare forestieră - 8 accidentați mortal,

*Lucrări de geniu civil - 8 accidentați mortal.

Analiza accidentelor de muncă a evidențiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-60 de ani au deținut ponderea cea mai mare, de 30,5%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani, care au avut o pondere de 25,1% din totalul persoanelor accidentate în anul 2025.

De altfel, persoanele din grupele de vârstă 50-60 de ani au avut și procentul cel mai mare din totalul accidentaților mortal, de 32,3%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani, cu 21,9%.

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Foto: DepositPhotos.com

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