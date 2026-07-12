SUA au lovit 140 de „ținte” în Iran: Teheranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu: Teheranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz. Armata americană afirmă că a lovit 140 de „ţinte” în Iran. Drept represalii, Iranul a atacat Kuweitul, Bahrainui şi Qatarul.

SUA au lovit 140 de „ținte” în Iran: Teheranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz|Imagine generată cu ajutorul AI

Iranul a anunţat duminică închiderea Strâmtorii Ormuz „până la noi ordine” după ce forţele sale armate au tras asupra unei nave care urma o „un traseu neautorizat”.

SUA au lansat o nouă serie de lovituri ca represalii, punând în pericol acordul de încetare a focului între cele două părţi, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Teheranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

„Mai multe nave au încercat să parcurgă o rută neautorizată şi au ignorat avertismentele şi apelurile noastre”, au scris Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, într-un comunicat pe Telegram.

„O navă care pusese în pericol securitatea maritimă, dezactivându-şi transponderul a fost lovită de tiruri de avertisment şi oprită”, au continuat ei.

În replică, Comandamentul Central al armatei americane (Centcom) a anunţat lovituri împotriva Iranului, aceasta fiind a treia serie după cele de marţi.

Media iraniene au informat despre explozii în sudul ţării, la Bandar Abbas, Sirik şi pe insula Qeshm.

„Iranul a făcut o alegere proastă. Acum plătesc”, a scris pe X ministrul american al apărării, Pete Hegseth.

Potrivit Centcom, nava lovită de Iran este GFS Galaxy, un portcontainer care arbora pavilion cipriot. „Un membru al echipajului civil este dat dispărut, iar nava nu este în măsură să-şi continue drumul din cauza unui incendiu declanşat la bord şi a daunelor importante suferite la sala maşinilor”, a detaliat comandamentul.

Potrivit agenţiei britanice de securitate maritimă UKMTO, atacul a avut loc la circa 17 km est de peninsula Moussandam, care aparţine sultanatului Oman.

Iranul a anunţat totodată că închide din nou Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita în timp de pace o cincime din comerţul mondial cu hidrocarburi.

„Strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la sfârşitul intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va fi autorizată să o traverseze”, au scris Gardienii, ameninţând totodată că vor ataca „cu severitate” bazele americane din Golf în cazul unei „noi agresiuni”.

Până în prezent, Teheranul autorizează un singur culoar de navigaţie, de-a lungul coastelor sale, şi exclude orice revenire la situaţia de dinainte de război când trecerea prin Strâmtoarea Ormuz era gratuită, SUA contestând noile dispoziţii.

Memorandumul de înțelegere SUA – Iran, suspendat

Washingtonul şi Teheranul au semnat în 17 iunie un memorandum de înţelegere, însoţit de o încetare a focului, acordându-şi 60 de zile pentru a găsi o soluţie definitivă războiului declanşat în 28 februarie printr-un atac americano-israelian împotriva Iranului.

De atunci, preşedintele american Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că această încetare a focului era „terminată” din cauza atacurilor iraniene împotriva unor nave, autorizând în acelaşi timp continuarea convorbirilor cu Iranul.

Trump a acuzat vineri Iranul că vrea să-l asasineze şi a promis încă o dată „să decimeze şi să distrugă complet toate regiunile Iranului” dacă acesta încearcă să o facă.

Statele Unite au lovit 140 de „ținte” în Iran

SUA au lovit în jur de 140 de ţinte în Iran duminică, a anunţat Comandamentul central american (Centcom), ca represalii la atacul forţelor iraniene asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, relatează France Presse.

„Printre aceste ţinte figurează poziţii ale rachetelor şi dronelor iraniene, mijloace navale, depozite de muniţii, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris Centcom pe reţeaua X.

Forţele armatei din Kuweit au anunţat duminică că sunt pe cale să răspundă unor atacuri aeriene, într-un moment în care Iranul a lansat represalii împotriva vecinilor săi din Golf după lovituri americane asupra teritoriului său.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat duminică că forţele sale aerospaţiale au lansat un atac puternic asupra platformelor de sprijin şi realimentare ale portavioanelor americane în portul Duqm, din Oman.

De asemenea, Gardienii Revoluției anunțau că au lovit şi au scos din funcţiune o a doua navă în Strâmtoarea Ormuz şi au atacat cu rachete balistice baza aeriană strategică americană de la Al Udeid, din Qatar.

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