Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, somat să-și semneze demisia. Peter Magyar: „Are cinci zile la dispoziție”.

Situație controversată în Ungaria, în condițiile în care preşedintele Tamas Sulyok este somat să-și semneze demisia.

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, somat să-și semneze demisia. Peter Magyar: „Are cinci zile la dispoziție”.|Foto: Tibor Illyes - EPA /Agerpres

Noul parlament ungar va aproba luni un amendament constituțional care conține o dispoziție ce pune capăt mandatului președintelui în exercițiu al Ungariei, Tamas Sulyok.

Dacă președintele Ungariei va refuza să-l promulge, ar putea fi demis apoi de parlament, a anunțat sâmbătă premierul Peter Magyar, într-o postare pa Facebook preluată de agenția MTI, anunță Agerpres.ro

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, somat să-și semneze demisia. Peter Magyar: „Are cinci zile la dispoziție”.

„Luni, Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Președintele republicii va avea la dispoziție cinci zile să-l semneze.

Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată” în parlament, a indicat noul premier ungar.

„Schimbarea de regim”

Noul premier conservator pro-UE Peter Magyar a cerut în mod repetat îndepărtarea din funcții a președintelui Tamas Sulyok și a celorlalte „marionete” ale fostului premier conservator și naționalist Viktor Orban.

La două luni după ce a depus jurământul pe 9 mai, Peter Magyar își continuă ofensiva cu o viteză amețitoare pentru a realiza „schimbarea de regim” promisă în seara victoriei sale zdrobitoare la alegerile parlamentare din aprilie.

El a anunțat luna trecută „Operațiunea Focul Purificator”, care include revizuirea Constituției, argumentul pe care-l invocă fiind acela de a preveni în viitor o nouă concentrare a puterii cum a fost în epoca Orban.

Amendamentul constitutional care prevede demiterea lui Tamas Sulyok, votat în parlament

Înaintea adoptării acestei revizuiri constituționale, care trebuie precedată de o consultare publică, noul parlament este chemat să voteze un amendament în 12 puncte care include, printre altele, demiterea președintelui Tamas Sulyok, ales de precedentul legislativ în care partidul Fidesz al lui Orban era majoritar.

Alte inițiative promovate de Peter Magyar, al cărui partid Tisza are o majoritate confortabilă de peste două treimi în parlament, se concentrează pe măsurile „anticorupție”, urmând să fie creat un organism denumit „Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor”, care va putea ancheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la parchetul european EPPO.

Mass-media publică din Ungaria, în vizorul lui Magyar

Noul premier a lansat și un atac spectaculos asupra mass-mediei publice, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Orban.

Marți, principalul canal de televiziune și cel al radioului și-au retras emisiunile de știri, în așteptarea constituirii unor noi structuri editoriale ale acestora.

Partidul Fidesz acuză astfel o tentativă de constituire a „unui regim autocratic”, adică același lucru pentru care Viktor Orban a fost acuzat când era la putere.

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