S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat 2026: Luni vor fi afișate rezultatele finale

Notele finale obținute de absolvenți la examenul de Bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie. Reevaluarea contestațiilor a fost încheiată.

S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat 2026: Luni vor fi afișate rezultatele finale| Foto: DepositPhotos.com

Procesul de reevaluare a lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat 2026 a fost finalizat.

Luni, 13 iulie, urmează să fie publicate notele finale obținute de absolvenți la examenul de Bacalaureat 2026.

S-a încheiat evaluarea contestațiilor la Bacalaureat 2026: Luni vor fi afișate rezultatele finale

„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale”, a anunțat, sâmbătă, ministrul Educației Mihai Dimian prin intermedediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ministrul Educației a vorbit despre încheierea unui „proces complex”, desfășurat „într-un context dificil”, precum nemulțumirile generate de măsurile luate în anul precedent, tentativele de boicotare a simulărilor și de greve, provocări organizatorice și temperaturi record pentru luna iunie.

„Toate acestea demonstrează încă o dată că majoritatea angajaților din învățământ își fac datoria cu responsabilitate și profesionalism.(…).Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată”, a mai adăugat Mihai Dimian, care i-a îndemnat pe candidații ce nu au reușit să promoveze să se înscrie la sesiunea din luna august.

Județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovabilitate la Bacalaureat 2026 și patru medii de 10, potrivit rezultatelor inițiale.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. În județul Cluj, 4.405 de absolvenți ai claselor a XII-a s-au înscris pentru a susține probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026, care urmează să fie afișate luni, vor putea fi consultate atât pe platforma dedicată, cât și la centrele de examen.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Candidații declarați promovați își pot continua demersurile pentru admiterea la facultate.

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Foto: DepositPhotos.com

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