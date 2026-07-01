Bolojan susține că președintele nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier

Președintele Nicușor Dan nu a agreat propunerea susținută de PNL, USR și UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat prim-ministru, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, care propune continuarea negocierilor pentru a debloca actuala criză politică.

Bolojan susține că președintele nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier| Foto: DANIELA ZAMFIR, AGERPRES FOTO

Liderul PNL Ilie Bolojan susține că șeful statului nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier.

Bolojan susține că președintele nu a „agreat” desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier

„În discuția pe care am avut-o la Cotroceni, domnul președinte nu a agreat asemenea propunere. Nu am văzut că există o deschidere pentru asta”, a spus Bolojan, marți seara, într-o emisiune la TVR 1, potrivit Agerpres.ro

El a evitat să dea un răspuns clar în ceea ce privește susținerea lui Mureșan în continuare pentru această funcție, dar a precizat că, în opinia sa, procesul de desemnare ar trebui să includă mai multe variante de premier.

„Pe Siegfried Mureșan nu-l punem între paranteze, dar dânsul a fost o propunere, pe care PSD a respins-o la susținere și atunci a fost o logică, că dacă nu există o susținere nu se mai fac nominalizări, ceea ce s-a văzut, deși eu cred că pentru a putea lua decizii corecte e bine să ai două propuneri, ceea ce s-a și făcut, în așa fel încât să poți, analizând plusurile și minusurile fiecărei propuneri, să faci o desemnare cât mai corectă din punct de vedere al șanselor”, a mai spus Bolojan.

Totodată, Bolojan susține că este nevoie de continuarea negocierilor, însă nu va acorda un cec în alb pentru formarea viitorului Guvern.

„Suntem într-o formulă de blocaj, ceea ce înseamnă un dialog în perioada următoare pentru a găsi o formulă pentru România și v-am spus, în toată această perioadă, PNL nu a generat această criză. Am fost principiali, am fost corecți, dar sprijinul pe care-l dăm nu poate fi un cec în alb, pentru că am văzut ceea ce înseamnă cecurile în alb. Dacă poate am făcut ceva greșit în această perioadă este că am acordat încredere. (...) Cu domnul președinte avem o colaborare instituțională și trebuie să lucrăm pentru această țară împreună cu ceilalți lideri politici, atâta timp cât respectăm înțelegerile și ducem lucrurile într-o direcție bună”, a afirmat el

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