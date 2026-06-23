Președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui premier

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui prim-ministru.

Partidele parlamentare, convocate la consultări de președintele României, Nicușor Dan. Fotografie realizată în 18 mai 2026, la consultările avute de Nicușor Dan cu liderii PSD | Foto: presidency.ro

Partidele parlamentare au fost convocate la consultări de președintele României, Nicușor Dan, marți, 23 iunie 2026.

Preşedintele Nicuşor Dan va avea astăzi, marţi, 23 iunie 2026, noi consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita (marți - n. red.) la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru”, a anunțat Administraţia Prezidenţială, marți dimineața, 23 iunie 2026.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 13.00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13.30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14.00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 14.30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 15.00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15.30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 16.00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16.30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17.00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 17.30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Ora 18.00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Luni, 22 iunie 2026, Guvernul desemnat condus de Adrian Veştea nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

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