Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Patru persoane au căzut în gol. Unul dintre alpiniștii accidentați a murit.

Patru alpinişti s-au prăbuşit, sâmbătă, în masivul Bucegi. Una dintre victime a fost declarată decedată.

Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Patru persoane au căzut în gol. Unul dintre alpiniștii accidentați a murit.|Foto: IGSU-Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania – Facebook

Patru persoane au căzut, sâmbătă, într-o prăpastie din masivul Bucegi. La fața locului au intervenit mai multe elicoptere SMURD și un elicopter Black Hawk în sprijinul salvamontiștilor.

Unul dintre alpiniștii accidentați a fost declarat decedat.

Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Patru persoane au căzut în gol. Unul dintre alpiniștii accidentați a murit

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, sâmbătă, că patru alpinişti s-au prăbuşit aproximativ 10 metri, în zona Valea Albişoarei, din Buşteni.

La locul evenimentului au intervenit salvatorii montani, trei elicoptere SMURD din Târgu Mureş, Caransebeş și Brașov, dar și un elicopter Black Hawk.

Trei din cei patru alpiniști accidentați au fost extrași, însă în cazul uneia dintre victime a fost declarat decesul, potrivit Salvamont Prahova.

Cei patru s-au prăbuşit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare, potrivit sursei citate.

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