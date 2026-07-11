Consultații stomatologice neautorizate în hoteluri. Direcția de Sănătate Publică Cluj, sesizată de Colegiul Medicilor Stomatologi: „Poate intra sub incidența legii penale”.

Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj a sesizat Poliția și DSP Cluj în cazul unor posibile consultații stomatologice într-un hotel din Cluj-Napoca, faptă ce poate intra sub incidența legii penale. Practica este una îngrijorătoare și expune pacienții unor riscuri majore.

Consultații stomatologice neautorizate în hoteluri. Direcția de Sănătate Publică Cluj, sesizată de Colegiul Medicilor Stomatologi: „Poate intra sub incidența legii penale”.| Foto: DepositPhotos.com

Situație îngrijorătoare la Cluj în cazul „consultațiilor” stomatologice desfășurate în spații neautorizate.

Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj a sesizat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj în cazul unei acțiuni promovate de o clinică din Turcia și programate săptămâna viitoare într-un hotel din Cluj-Napoca, unde pacienții pot fi evaluați pe baza radiografiilor.

Consultații stomatologice neautorizate în hoteluri. Direcția de Sănătate Publică Cluj, sesizată de Colegiul Medicilor Stomatologi: „Poate intra sub incidența legii penale”.

Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj atrage atenția asupra unei practici îngrijorătoare semnalate în ultima perioadă: organizarea, pe teritoriul României, a unor întâlniri de promovare a serviciilor unor clinici stomatologice din străinătate, în spații care nu au statut de unitate medicală autorizată — hoteluri, săli de conferință sau centre de evenimente.

„O astfel de întâlnire este anunțată pentru data de 18 iulie 2026, într-un hotel din Cluj-Napoca, unde reprezentanții unei clinici stomatologice din Turcia urmează să se întâlnească cu potențiali pacienți din România”, se arată într-o informare a Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, remisă monitorulcj.ro

Potrivit informațiilor disponibile, pacienților li s-a solicitat să vină la întâlnire cu radiografii dentare proprii, aspect ce indică asupra faptului că „activitatea nu se limitează la o simplă prezentare comercială”, ci poate presupune interpretarea unor investigații medicale, formularea unor opinii medicale, stabilirea unui diagnostic sau propunerea unui plan de tratament.

„Consultațiile stomatologice nu pot fi desfășurate în spații neautorizate”

Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj subliniază că un hotel nu este cabinet medical, o sală de conferință nu poate substitui o unitate sanitară autorizată, iar o întâlnire de vânzare nu poate fi prezentată pacienților drept consultație medicală.

„Dacă persoane care nu dețin drept de liberă practică sau aviz legal de exercitare pe teritoriul României oferă consultații, interpretează radiografii, stabilesc diagnostice sau propun planuri de tratament, discutăm despre o posibilă exercitare fără drept a profesiei, faptă care poate intra sub incidența legii penale.

Consultațiile stomatologice nu pot fi desfășurate în hoteluri sau în alte spații neautorizate medical”, a declarat dr. Bogdan Culic, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj.

Specialiștii clujeni avertizează că, în lipsa unui cadru medical autorizat și a unor profesioniști înregistrați legal pentru a exercita medicina dentară în România, pacienții se expun unor riscuri semnificative.

Colegiul Medicilor Stomatologi din Cluj a înregistrat o serie de sesizări către autoritățile competente, inclusiv DSP și IPJ Cluj.

Potrivit legislației în vigoare, serviciile de medicină dentară trebuie acordate în unități medicale autorizate și de către personal medical care are dreptul legal de a exercita profesia pe teritoriul României.

Sfaturi pentru pacienți

Pacienții sunt îndemnați să verifice dacă persoanele care oferă consultații sunt medici stomatologi și să nu accepte stabilirea unui diagnostic sau a unui plan de tratament într-un spațiu neautorizat (hotel), pe baza unei simple discuții sau a unei radiografii.

Pacienții trebuie să solicite întotdeauna o evaluare completă într-un cabinet stomatologic autorizat și să se informeze cu atenție despre indicația terapeutică, alternativele de tratament, etapele reale ale tratamentului, riscurile, complicațiile și modalitatea de urmărire postoperatorie.

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Foto: DepositPhotos.com

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