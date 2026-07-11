Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat sâmbătă desemnarea lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru.

în imagine: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul desemnat Vasile Tofan și președintele Parlamentului R.Moldova, Igor Grosu|Sursa: Maia Sandu - Facebook

Vasile Tofan a fost propunerea partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS).

La finele săptămânii trecute, Alexandru Munteanu a anunțat că pleacă din funcția de prim-ministru, după opt luni de mandat.

Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

„Conform art. 98 din Constituție, în calitate de președinte al Republicii Moldova, ca urmare a consultărilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții și plecând de la obiectivele și prioritățile Moldovei, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute sâmbătă președintele Moldovei, Maia Sandu.

În termen de 15 zile, candidatul desemnat urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența Executivului.

„Sarcinile principale ale acestei guvernări vizează asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general. Și, bineînțeles, repornirea economiei, așa încât să putem să creștem standardele de viață ale tuturor cetățenilor noștri”, a adăugat Maia Sandu.

Consultările au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu. Potrivit Constituției, după demisia prim-ministrului, guvernul exercită doar atribuții de administrare a treburilor publice până la învestirea unui nou cabinet.

Președintele Maia Sandu a avut, vineri, consultări cu partidele parlamentare. Partidele din opoziție au boicotat discuțiile.

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