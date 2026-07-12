Președintele Poloniei condamnă glorificarea naționaliștilor ucraineni: „Nu sunt eroii de care Europa are nevoie”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat sâmbătă glorificarea organizațiilor naționaliste ucrainene din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, semnalând că acestea nu pot reprezenta modele pentru Europa contemporană.

|în imagine: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, susține un discurs în timpul ceremoniei dedicate Zilei Naționale de Comemorare a Polonezilor–Victime ale Genocidului comis de OUN și UPA în Teritoriile Estice ale celei de-a Doua Republici Poloneze, la Radruż, în sud-estul Poloniei, la 11 iulie 2026. |Foto: EPA/DAREK DELMANOWICZ - POLAND OUT - AGERPRES

Președintele polonez Karol Nawrocki a ținut sâmbătă un discurs virulent în care a criticat glorificarea Organizației naționaliștilor ucraineni (OUN) și a Armatei insurecționale ucrainene (UPA), despre care a spus că „nu sunt eroii de care Europa are nevoie”, vorbind la un act comemorativ ce marchează 83 de ani de la masacrul din Volînia, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.ro

Președintele Poloniei condamnă glorificarea naționaliștilor ucraineni: „Nu sunt eroii de care Europa are nevoie”

Nawrocki a subliniat importanța „confruntării oneste a trecutului pentru a construi viitorul” și a îndemnat „să nu confundăm niciodată reconcilierea cu amnezia”, referindu-se la evenimentele din al Doilea Război Mondial (1939-1945), când peste 100.000 de polonezi au fost uciși de gherilele ucrainene UPA.

Președintele polonez a insistat că „simbolurile legate de Stepan Bandera nu își au locul în Europa modernă”, referire la liderul istoric al naționaliștilor ucraineni care este considerat erou național în Ucraina și a fost omagiat de guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele polonez a ales Radruz, la mai puțin de 500 de metri de granița cu Ucraina, ca loc pentru ceremonia oficială de comemorare a victimelor masacrului din Volînia.

„Zid al Amintirii”, dedicat victimelor masacrului de la Volînia

Anterior, sâmbătă, premierul polonez Donald Tusk a postat pe rețeaua socială X un videoclip în care anunță crearea unui „Zid al Amintirii”, care va include „numele tuturor victimelor identificate și va avea o flacără eternă pentru ca morții să nu rămână în anonimat”.

Polonia a comemorat sămbătă „Ziua Națională a Memoriei Victimelor Genocidului comis de naționaliștii ucraineni împotriva cetățenilor celei de-a Doua Republici Poloneze”, o zi marcată de numeroase acte oficiale atât în Polonia, cât și în Ucraina, cu ceremonii civile și religioase în diferite părți ale Poloniei, dar pe fondul unor tensiuni diplomatice intense între Kiev și Varșovia.

Tensiuni între Kiev și Varșovia

Tensiunile au escaladat după ce Zelenski a decis să numească o unitate militară „Eroii UPA”, decizie considerată la Varșovia o provocare istorică inacceptabilă. În semn de protest, președintele polonez i-a retras omologului său ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție poloneză, La rândul lor, mai mulți oficiali ucraineni și polonezi au returnat celeilalte țări diferitele decorații primite.

„Masacrul din Volînia” este descris de Polonia drept o campanie de curățare etnică desfășurată în anul 1943. În vara acelui an, unitățile UPA au atacat simultan circa 150 de localități poloneze, ucigând aproximativ 100.000 de cetățeni polonezi, majoritatea femei, copii și vârstnici.

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