Nicușor Dan: „A fost explicit că PNL susține un Guvern minoritar PSD”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în legătură cu afirmațiile sale că PNL și-a schimbat poziția, că în cadrul negocierilor de la Cotroceni a fost explicit faptul că PNL susține un Guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan: „A fost explicit că PNL susține un Guvern minoritar PSD”| Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că Ilie Bolojan i-ar fi spus că PNL susține un guvern minoritar PSD însă ulterior și-a schimbat poziția.

Nicușor Dan: „A fost explicit că PNL susține un Guvern minoritar PSD”

„M-am referit numai la acel moment. Și acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor, unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs.

Adică a fost explicit: PNL susține un Guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat niște întrebări: ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat, într-o conferință de presă, despre schimbarea poziției PNL și dacă l-a mințit liderul PNL, Ilie Bolojan.

El a adăugat că i-ar fi plăcut ca liberalii să spună „onest” că și-au reconsiderat poziția.

„Mi-ar fi plăcut, în mod onest, să se spună: ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă, asta e tot”, a spus Nicușor Dan.

Poziția sa este că toate partidele participă la discuții despre formarea Guvernului: „Toată lumea discută aici, nu am ce să le reproșez partidelor, inclusiv ieri au discutat”.

Vineri, președintele Nicușor Dan a transmis că partidele au revenit la „blocajul politic”, după ce PNL se angajase marți să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: Guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un Guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris Nicușor Dan vineri pe rețeaua X.

În replică, PNL a transmis, tot atunci, că poziția partidului și a președintelui formațiunii, Ilie Bolojan, a fost aceeași în discuțiile cu partenerii, în consultările oficiale și în declarațiile publice și rămâne aceeași, menționând că pentru liberali „consecvența și respectarea cuvântului dat sunt mai importante decât orice dispută politică”.

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