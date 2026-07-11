România ar putea fi nevoită să apeleze la rezerva de aur dacă este retrogradată la „junk”

România păstrează aproape 60% din rezerva de aur la Londra. Dacă țara ar fi retrogradată la „junk”, adică nerecomandată investițiilor, atunci ar putea ajunge să vândă o parte din aur pentru a obține rapid bani, avertizează economistul Adrian Negrescu.

România ar putea fi nevoită să apeleze la rezerva de aur dacă este retrogradată la „junk” | Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

În mai 2026, Agenția internațională de evaluare financiară S&P Global Ratings a menținut ratingul României la „BBB-/A-3”, însă cu perspectivă negativă, în contextul crizei guvernamentale.

România deține 103,6 tone de aur, dintre care aproximativ 41% sunt depozitate în țară, iar 59% se află în custodia Băncii Angliei.

Păstrarea aurului în Marea Britanie poate fi justificată atât prin argumente de securitate, cât și prin argumente ce țin de lichiditate și acces rapid la una dintre cele mai importante piețe internaționale ale aurului.

România ar putea fi nevoită să apeleze la rezerva de aur dacă este retrogradată la „junk”

„Dacă ne punem problema să îl vindem cât mai repede și în condiții cât mai bune, înseamnă că, la un moment dat, Banca Națională a României estimează că vom avea nevoie să vindem aur. Altfel nu se explică această decizie a autorităților”, a declarat pentru Antena3CNN analistul economic Adrian Negrescu.

De altfel, depozitarea unei părți însemnate a rezervei în afara României reprezintă și o măsură de protecție în cazul unui risc geopolitic major.

În cazul retrogradării ratingului suveran în categoria nerecomandată investițiilor („junk”), accesul statului la finanțare ar putea deveni mai complicat, coroborat cu costuri de împrumut tot mai mari.

„E posibil ca, la un moment dat, de exemplu, dacă am fi retrogradați la categoria nerecomandată investitorilor, la categoria junk, să avem nevoie urgentă de bani. Dacă fondurile de investiții nu ne vor mai împrumuta, probabil vom apela la vânzarea unei părți din rezerva de aur”, avertizează economistul Adrian Negrescu.

De altfel, România nu și-a majorat semnificativ rezerva de aur în ultimii ani, în condițiile în care alte state au optat pentru consolidarea rezervelor.

Comisia Europeană estimează că deficitul ar putea coborî la 6,2% din PIB în 2026 și la 5,8% în 2027. În același timp, datoria publică ar putea ajunge la 61,6% din PIB în 2026 și la 63,4% în 2027. O retrogradare în categoria statelor nerecomandate investițiilor ar plasa România într-o zonă de risc.

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