Crește consumul de droguri în rândul femeilor tinere: Un român din opt a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă

Consumul de droguri continuă să crească în România, iar datele celui mai recent raport naţional arată că unul din opt români a consumat cel puţin o dată un drog ilicit. De asemenea, consumul de substanțe în rândul femeilor tinere crește îngrijorător.

Crește consumul de droguri în rândul femeilor tinere: Un român din opt a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă| Foto: DepositPhotos.com

Dacă până de curând fenomenul consumului de droguri era asociat în principal tinerilor de sex masculin, tendinţa începe să se schimbe. Creşterile cele mai accentuate sunt înregistrate în rândul femeilor şi al tinerelor, semnalând o schimbare profundă a profilului consumatorului.

Crește consumul de droguri în rândul femeilor tinere: Un român din opt a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă

Diferențele de gen arată în 2019 prevalențe ale consumului de amfetamine de-a lungul vieții de 0,7% în rândul băieților și 0,3% în rândul fetelor, în timp ce în 2024 acestea devin 1% în cazul băieților și 1,1% în cazul fetelor.

„Astfel, băieții pornesc inițial de la un nivel mai ridicat, însă în 2024 fetele ajung la un nivel ușor superior, ceea ce indică o creștere mai accentuată în rândul fetelor”, potrivit raportului realizat de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA), analizat în ultima ședință de Guvern.

Astfel, pentru consumul în ultimul an, în 2019 băieții raportau 0,5%, iar fetele 0,3%, iar în 2024 valorile devin 0,6% în cazul băieților și 0,9% în cazul fetelor, confirmând același pattern de creștere mai rapidă pentru fete.

În ceea ce privește consumul de noi substanțe psihoactive, diferențele de gen arată că în 2019 băieții raportau o prevalență a consumului de noi substanțe psihoactive de-a lungul vieții de 2,8%, în timp ce la fete aceasta era de 3,5%, ceea ce indică un consum ușor mai ridicat în rândul fetelor. În 2024, valorile ajung la 1,6% pentru băieți și 2% pentru fete, ceea ce menține același pattern: fetele înregistrează valori mai ridicate decât băieții.

Prevalența consumului de noi substanțe psihoactive ( NSP) în rândul elevilor de 16 ani, în funcție de consumul de-a lungul vieții și în ultimul an, diferențiată pe sexe, analiză comparativă 2019 – 2024| Sursa: sgg.gov.ro

În 2024, 12,6% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 - 64 de ani consumaseră cel puțin un tip de drog ilicit de-a lungul vieții, în timp ce 5,7% dintre acestea consumaseră și în ultimul an.

Pentru anul de referință 2019, aproape 10% dintre băieți și 8,6% dintre fete consumaseră cel puțin o dată un drog de-a lungul vieții.

Comparativ cu studiul anterior, se înregistrează o creștere a prevalenței pe durata vieții de 0,7%. În cazul femeilor, consumul de-a lungul vieții a crescut cu 2,2 puncte procentuale în anul 2024 comparativ cu 2019.

În 2024, au fost înregistrate 47 cazuri de decese - creștere cu 60% comparativ cu 2023 - asociate consumului de droguri, dintre care 40 de cazuri de decese asociate direct consumului de droguri și 7 cazuri de decese la persoane cunoscute ca fiind consumatoare de droguri.

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Foto: DepositPhotos.com

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