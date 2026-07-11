Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre momentul care a declanșat ruptura din coaliție: „Reforma companiilor de stat a generat tensiuni”.

Reforma companiilor de stat și analiza activității consiliilor de administrație au reprezentat factorul declanșator care a dus la ruptura coaliției de guvernare. „A început pur și simplu o luptă în interior”, spune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre momentul care a declanșat ruptura din coaliție: „Reforma companiilor de stat a generat tensiuni”.|Foto: gov.ro

Relațiile dintre partidele fostei coaliții de guvernare s-au deteriorat în momentul în care Guvernul Bolojan a inițiat procedurile pentru reforma companiilor de stat și a început analiza activității consiliilor de administrație, susține vicepremierul Oana Gheorghiu, vicepreședinte PNL.

Gheorghiu afirmă că „a început o luptă” în interiorul coaliţiei în momentul în care a început să se discute serios despre reforma companiiilor: „Brusc, nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre momentul care a declanșat ruptura din coaliție: „Reforma companiilor de stat a generat tensiuni”.

Potrivit vicepreședintelui PNL, până la acel moment partenerii de guvernare au susținut măsurile de reducere a deficitului, chiar dacă acestea au fost criticate în spațiul public:

„Când am început să discutăm despre reforma companiilor, şi lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie (…) a început pur şi simplu o luptă în interiorul coaliţiei, sau cel puţin asta a fost percepţia mea.

Brusc, nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că, de fapt, despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele şi a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la Consiliile de Administraţie”, a declarat Oana Gheorghiu pentru Digi24.

Vicepremierul consideră că adevăratul punct de ruptură a fost momentul în care Executivul a început să analizeze pierderile companiilor de stat și procesul de numire a membrilor în consiliile de administrație.

De altfel, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului, primerul Ilie Bolojan a susținut că moțiunea se poate rezuma, în opinia sa, prin formula „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”.

„Acum să mă refer la companiile statului, colegi, că asta-i deranjul, înţeleg şi din moţiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem nişte probleme serioase, avem nişte conducte sparte, ca la termoficare, şi chiar dacă ridici preţul la gigacalorie, chiar dacă creşti subvenţile, dacă aceste pierderi enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă daţi seama că ţara asta nu-şi va putea echilibra bugetele”, a afirmat premierul la dezbaterea moţiunii de cenzură.

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