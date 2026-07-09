Alin Tișe denunță dublul standard practicat de PNL: „Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”

PNL crește în sondaje, „asemenea lui Făt-Frumos”, fiind în opoziție și la guvernare în același timp, dar refuză anticipatele. Liberalul Alin Tișe denunță atacul la justiție, în condițiile în care liderii partidului pretind că apără statul de drept, dar încalcă propriile valori. „Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe denunță dublul standard practicat de PNL: „Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”| Foto: monitorulcj.ro

În contextul ultimelor sondaje de opinie, PNL se plasează pe poziția secundă în opțiunile de vot ale românilor (22,4%), peste PSD (17,9%), fiind surclasat de AUR (peste 36%).

Liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, semnalează că o asemenea poziționare ar trebui să permită partidului să opteze pentru alegeri anticipate și ironizează situația creată de conducerea formațiunii politice: PNL a votat pentru a merge în Opoziție, dar rămâne la guvernare.

Mai mult, în timp ce liberalii pretind că apără statul de drept, își încalcă propriul statut și propriile valori prin atacuri constante la adresa justiției.

„În aceste zile, «lătrăii de punctaje» încearcă să inducă ideea absurdă că instanțele au anulat voința «poporului liberal».

În realitate, instanțele au stabilit doar că poporul liberal trebuie să respecte propriul statut și propriile reguli, adoptate chiar de el”, notează Alin Tișe într-un mesaj public postat pe pagina de Facebook.

De altfel, Tișe anunță că poate candida, în viitor, pentru orice funcție pentru care vor intra în competiție actualii lideri ai formațiunii politice:

„Cred că modelul administrativ și de dezvoltare al Clujului poate deveni un model pentru întreaga țară și pentru orice instituție din România (...).Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”, spune Alin Tișe.

Alin Tișe denunță dublul standard practicat de PNL: „Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”

Alin Tișe ironizează sondajele de opinie care arată o creștere spectaculoasă a partidului și anunță că va candida pentru orice funcție de conducere în contextul rezultatelor administrative obținute de județul Cluj.

„PNL = Făt Frumos

Văzând sondajele «miraculoase «...», în care PNL și unii dintre «greii» partidului cresc spectaculos, cred că fiecare liberal care chiar crede în aceste cifre ar trebui să își dorească alegeri anticipate.

Nu contează România. Important este să fim, în același timp, și la putere, și în opoziție de peste 50 de zile. În opoziție, așa cum a decis Congresul PNL.

Desigur, asta doar dacă mai există respect pentru deciziile Congresului. Pentru că, în aceste zile, «lătrăii de punctaje» încearcă să inducă ideea absurdă că instanțele au anulat voința «poporului liberal».

Sursa: Alin Tișe – Facebook

În realitate, instanțele au stabilit doar că poporul liberal trebuie să respecte propriul statut și propriile reguli, adoptate chiar de el.

Adică, faceți ce vreți dar respectați-vă regulile pe care toți voi le-ați stabilit(!) Exact aceleași valori despre care vorbim la televizor și în fața electoratului. Nu-i așa?

Sigur, teama de a nu fi «furat PNL» a determinat încălcarea regulilor sau altfel spus …dacă poporul liberal a consfințit încălcarea regulilor atunci așa este drept și legal (?!) Incredibil, dar adevărat!

Din păcate, PNL se alătură corului celor care atacă permanent justiția. Chiar dacă justiția nu este perfectă, liderii PNL nu pot pretinde că apără statul de drept în timp ce își încalcă propriul statut și propriile valori.

Statul de drept nu poate exista fără o justiție independentă, chiar dacă imperfectă. Justiția trebuie încurajată și consolidată, nu atacată, pentru a se putea autoregla și întări din interior.

În aceste zile am descoperit și un nou sondaj, realizat, evident, «pe gratis», la fel cum sunt plătiți și boții de atac. Din nou, partidul și câte un «greu» al PNL cresc spectaculos, asemenea lui Făt-Frumos.

Nu știu dacă rezultatele acestor sondaje includ și voturile aduse PNL de cei etichetați drept «trădători», cei care, chipurile, ar fi vrut să «fure partidul». Sau voturile muncite și aduse de primarii și președinții de consilii județene, care își doresc, în realitate, un PNL la guvernare, nu în opoziție (îi puteți întreba!)

Sunt convins, însă, că aceste sondaje nu iau în calcul voturile inexistente generate de incompetența politică a celor promovați în conducerea partidului.

Minunat! Atunci să fie alegeri. Să se trezească toți.

Ar fi momentul adevărului pentru PNL.

Dincolo de toate acestea, observ că în politica românească se construiește un nou tip de personaj: Mesia politic, salvatorul PNL.

Privind în urmă și vorbind despre competență și meritocrație în PNL, consider că pregătirea mea profesională și rezultatele obținute la Consiliul Județean Cluj, rezultate net superioare celor ale multora dintre cei care astăzi pozează în salvatori, îmi conferă legitimitatea de a candida, în viitor, pentru orice funcție pentru care vor candida și ei.

Cred că modelul administrativ și de dezvoltare al Clujului poate deveni un model pentru întreaga țară și pentru orice instituție din România (chiar cel digital unic!)

Indiferent pentru ce funcție vor candida ei, voi candida și eu!”, notează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în mesajul citat.

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