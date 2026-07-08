PSD este văzut ca principalul vinovat pentru criza politică și scade în intenția de vot a românilor. PNL+USR+UDMR egal AUR la procente.

Partidul Social Democrat este văzut drept principalul vinovat pentru criza politică, iar peste 33% dintre români vor alegeri anticipate pentru a rezolva această situație.

Peste 30% dintre români consideră că alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru criza politică din ultimele două luni | Foto: monitorulcj.ro

O treime dintre români consideră că alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru încheierea crizei politice din ultimele două luni. Totodată, PSD este văzut ca principal vinovat pentru criza politică.

Cine este de vină pentru criza politică din România?

Intervievaţii unui sondaj realizat de Agenţia de Rating Politic (ARP) consideră că principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni din România este PSD (21,7%), „toţi în mod egal” (21,4%), premierul Bolojan (15,7%), preşedintele Nicuşor Dan (14,8%), AUR (4,4%), PNL (2,7%), USR (1,5%), UDMR (0,6%), în timp ce 7,4% dintre respondenţi declară că nu au urmărit ştirile şi 9,7% au spus că nu ştiu.

Peste 30% dintre români vor alegeri anticipate

33,2% dintre români îşi doresc alegeri anticipate ca și consideră această variantă cea mai bună rezolvare a crizei politice din ultimele două luni, interesul pentru participare la vot fiind în creştere, 54,9% în luna iulie, faţă de 48% în aprilie, potrivit barometrul de opinie Poll/Int, realizat de Agenţia de Rating Politic, dat publicităţii miercuri 8 iulie 2026.

Alte variante agreate de intervievaţi sunt:

refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR (11,4%)

un Guvern tehnocrat (11,3%)

Guvern PSD-AUR (6,8%)

alternanţă la guvernare PSD/PNL-USR-UDMR (5,7%)

Guvern minoritar PNL-USR, votat de AUR (4%)

Guvern minoritar PSD votat de AUR (3,7%)

aproape un sfert (23,8%) au răspuns „Nu ştiu”.

33,2% dintre români doresc alegeri anticipate | Sursă: Barometrul Poll/Int, Agenția de Rating Politic

Potrivit barometrului „După două luni de criză politică”, în condiţiile organizării de alegeri parlamentare duminica viitoare, rata participării la vot, pe o scară de 1 („deloc probabil”) - 10 („foarte probabil”), s-ar situa între 13% („deloc probabil”) şi 54,9% („foarte probabil”).

„Cel mai mare partid din România”, doar pe locul al treilea în intenția de vot a românilor. PNL+USR+UDMR egal AUR în procente

Fără a lua în calcul nehotărâţii, pe cei care nu s-ar prezenta la urne sau pe cei care nu au răspuns, la eventualele alegeri parlamentare, românii ar alege:

AUR 36,4% PNL - 22,4% PSD - 17,9% USR - 10,5% UDMR - 4,9% S.O.S. România - 2,9% SENS - 1,9% POT şi PMP câte 1,3% REPER - 0,6%.

Partidele cu care ar vota românii la alegeri parlamentare | Sursă: Barometrul Poll/Int, Agenția de Rating Politic

Variantele propuse pentru funcția de premier nu prea sunt pe placul românilor

Mai mult de jumătate (56,1%) dintre respondenţi nu sunt de acord cu niciuna dintre propunerile vehiculate pentru funcţia de nou premier, 11,6% l-ar agrea pe Sorin Grindeanu, 8,7% pe Siegfried Mureşan, 2,6% pe Adrian Veştea, 1,6% pe Eugen Tomac, iar 19,7% nu ştiu.

Politicienii în care românii au încredere

Conform cercetării, după două luni de criză politică, încrederea în premierul Ilie Bolojan, preşedinţii AUR şi USR, George Simion şi Dominic Fritz, a crescut, în timp ce încrederea în şeful statului, Nicuşor Dan, şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, se menţin aproape constante.

Încrederea în Ilie Bolojan a crescut de la 21,8% la 29,5%, în Dominic Fritz de la 13,4% la 20,1% şi în George Simion de la 31,3% la 35%, iar şeful statului, Nicuşor Dan, a stagnat la 24,2% şi Sorin Grindeanu a crescut cu 0,2% (de la 13,9% la 14,1%). George Simion este liderul politic cu cea mai mare încredere - 35%, acesta fiind urmat de Ilie Bolojan (29,5%), Nicuşor Dan (24,2%), Dominic Fritz (20,1%) şi Oana Gheorghiu (17,7%).

Politicienii în care au încredere românii | Sursă: Barometrul Poll/Int, Agenția de Rating Politic

Referitor la Nicuşor Dan, 33,7% spun că acesta nu ar fi avut un plan şi „doar a reacţionat la evenimente”, 19% îl văd „mai degrabă neutru” şi susţin că a mediat între partide, 14,3% sunt de părere că şeful statului a fost „părtinitor” şi „a favorizat PSD”, 14,2% că ar fi „favorizat” PNL şi pe Ilie Bolojan, iar 18,7% au răspuns că nu ştiu.



Sondajul a fost realizat de Agenţia de Rating Politic (ARP), în perioada 30 iunie - 3 iulie 2026, telefonic şi online, pe un eşantion de 1.774 de persoane de peste 18 ani, eroarea statistică la nivel naţional fiind de 2,8%.

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