Admitere la liceu 2026. A fost publicată ierarhia județeană. Află ce loc ocupi!

Ministerul Educației a publicat joi ierarhia județeană pentru admiterea la liceu 2026.

Ministerul Educației a publicat, joi, 9 iulie, ierarhia de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027. | Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Educației a publicat, joi, 9 iulie, ierarhia de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027. Lista cuprinde toți absolvenții de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională, ordonați în funcție de media de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a pot afla locul pe care îl ocupă în județ, informație esențială înainte de completarea opțiunilor și repartizarea computerizată.

Elevii din județul Cluj își pot verifica poziția în ierarhie prin selectarea județului în platforma dedicată și introducerea codului de candidat primit la examen.

Cum se face departajarea elevilor cu aceeași medie

În situația în care doi sau mai mulți candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se realizează pe baza a patru criterii, în următoarea ordine:

media generală de absolvire a claselor V-VIII;

nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;

nota obținută la proba de Matematică;

nota obținută la Limba maternă sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, după caz.

Urmează completarea opțiunilor și repartizarea computerizată

Potrivit calendarului admiterii, completarea fișelor de înscriere și a opțiunilor pentru licee va avea loc în perioada 13-14 iulie, de către absolvenți și părinții acestora, cu sprijinul diriginților.

Prima repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie 2026, iar în perioada 23-28 iulie elevii declarați admiși vor depune dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

Elevii din Cluj pot consulta ierarhia județeană pentru admiterea la liceu 2026 pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației, folosind codul individual de candidat.

Vezi AICI ierarhia de admitere la liceu 2026 pentru județul Cluj

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