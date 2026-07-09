Cluj Guitar Day transformă Piața Unirii într-un maraton urban dedicat chitarei și muzicii live, alături de Dirty Shirt, Ducu Bertzi și Revolter (P)

Cluj Guitar Day 2026 revine în Piața Unirii, sâmbătă, 11 iulie, cu o nouă ediție care aduce în centrul din Cluj-Napoca o zi întreagă în spirit folk-rock, cu muzică live, voie bună și o atmosferă care îi invită pe toți să petreacă împreună o sâmbătă de vară, fie că aleg să danseze, să cânte sau doar să se bucure de moment.

Sursa imaginii: Asociatia Play

Organizat de Asociația Culturală PLAY, evenimentul propune un format urban, cu acces gratuit, care reunește artiști consacrați, numeroși chitariști și un public unit de aceeași pasiune pentru muzică.

Sub conceptul "One Day. One City. One Guitar Love", programul Cluj Guitar Day reunește patru momente principale: concertele susținute de Dirty Shirt, Ducu Bertzi, Revolter și Concertul Manifest al comunității Pune mâna pe chitară, în cadrul căruia sute de chitariști vor interpreta simultan un repertoriu alcatuit din 16 superhituri folk-rock.

Piața Unirii se transformă pentru o zi

Concertul colectiv al chitariștilor - prezentat în acest an de Cristi Dumitrașcu, gazda emisiunii Folk Bun de la Rock FM - rămâne elementul definitoriu al evenimentului și unul dintre cele mai spectaculoase momente artistice. Participanții vor interpreta împreună 16 piese din repertoriul românesc și internațional, pentru care organizatorii au pus la dispoziție playlistul și tabulaturile oficiale, astfel încât oricine își dorește să participe să se poată pregăti din timp.



Folkist-ul Ducu Bertzi va urca pe scenă atât într-un concert dedicat, cât și în cadrul Concertului Manifest, unde va interpreta alături de comunitatea de chitariști două dintre cele mai iubite piese ale sale, „Floare de colț” și „M-am îndrăgostit numai de ea”.

Pe aceeași scenă va concerta și Dirty Shirt, una dintre cele mai apreciate formații de metal din Europa de Est, cunoscută pentru stilul său inconfundabil, definit de trupă drept “Crossover Folkcore Metal from Transylvania”. Show-ul pregătit pentru Cluj Guitar Day aduce energia care a consacrat formația pe scenele europene și completează diversitatea muzicală a evenimentului.

Programul este completat de concertul trupei Revolter, cu un fan base larg printre fanii festivalului, precum și de sesiunile Street Guitar, care aduc muzica mai aproape de public și transformă străzile zonei centrale într-un spațiu deschis întâlnirilor spontane dintre chitariști și localnici.

Activități cât e ziua de lungă

Dincolo de programul de pe scenă, Cluj Guitar Day propune o serie de activități dedicate tuturor celor pasionați de muzică. La cortul Try & Play, realizat împreună cu SoundCreation, vizitatorii vor putea testa gratuit instrumente muzicale – de la chitare și clape, până la instrumente de percuție.

Programul include și expozițiile Guitar Heroes – cu fotografii spectaculoase ale unor chitariști de la edițiile trecute, Guitar Afterlife – care aduce în prim-plan chitare recondiționate și transformate în obiecte cu o nouă poveste și proiectul Painted Sounds – în cadrul căruia artiști plastici vor realiza picturi live pe chitare chiar în timpul Concertului Manifest.



Totodată, evenimentul găzduiește și cortul „Pune Gheara pe Chitară”, unde organizațiile Animal Life Sibiu și Fur Ever Friends vor prezenta activitatea lor dedicată animalelor aflate în nevoie. Publicul va putea afla mai multe despre proiectele celor două asociații, va putea face donații și va primi, în semn de mulțumire, materiale pregătite de voluntari. Fur Ever Friends este organizația fondată de Cristi Bălănean, membru al trupei Dirty Shirt, care va urca pe scenă în cadrul evenimentului.

Accesul publicului este gratuit.

Organizator: Asociația Culturală PLAY

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Parteneri: Aqua Carpatica, SoundCreation

Partener media: Rock FM