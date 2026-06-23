Alin Tișe ia la rost liderii PNL: „Pentru asta am muncit, noi liberalii? Să votăm guvernul PSD și să stăm în opoziție?”.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a criticat liderii PNL după ce Guvernul Veștea a picat la vot în Parlament.

Alin Tișe: „Țara are nevoie de Guvern urgent” | Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, este nemulțumit de conducerea PNL și îi critică pe liderii liberali pentru că Partidul Național Liberal ar putea ajunge în opoziție.

Alin Tișe: „E un dezastru că țara nu are guvern”

„Veselie mare la PNL! Țara nu are guvern! Un dezastru absolut. O țară disperată și politicieni veseli/țâfnoși, care încă speră că ajung ei la ciolan”, a spus Alin Tișe, marți, 23 iunie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit președintelului consiliului județean Cluj, PNL își atinge visul în sfârșit: poate intra în opoziție, așa cum și-a dorit.

„În același timp, PNL va putea vota guvernul PSD! Exact așa cum ne tot spun de câteva zile la televizor «greii partidului», incompetenți și fără voturi. Pentru asta am muncit în țară și am luptat politic pentru voturi, noi liberalii? Ca să votăm guvernul PSD și să stăm în opoziție?”, a mai spus Alin Tișe.

Alin Tișe: „Timpul nu ne va ierta”

Acesta a precizat că posibilia intrare a PNL în opoziție a fi o veste deloc plăcută pentru liberealii primari și președinți de Consilii Județene care aduc voturi partidului.

„Primarii și președinții de Consilii Județene PNL, cei care aduc voturi și câștigă alegeri, vor fi cu siguranță «încântați» că acum putem rămâne în opoziție. Mai ales că alegerile locale se apropie… Bravo, PNL! O performanță rară: să fii și la putere, și în opoziție, în același timp. Timpul nu ne va ierta”, a mai spus Tișe.

Președintele forului județean a amintit că PSD a spus public că nu va vota un guvern PNL-UDMR.

„Țara are nevoie de Guvern (cu puteri depline - n. red.) urgent!”, a conchis Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: