UNTOLD devine primul festival din Europa care oferă testare HPV și ecografii de sân GRATUITE

Festivalul UNTOLD de la Cluj va oferi testare HPV și ecografii de sân gratuite.

UNTOLD devine primul festival din Europa care oferă testare HPV și ecografii de sân gratuite | Foto: monitorulcj.ro

UNTOLD devine primul festival din Europa care va oferi testare HPV și ecografii de sân gratuite.

Testări HPV și ecografii de sân gratuite la UNTOLD One

Astfel, o caravană mobilă va fi amplasată în proximitatea festivalului UNTOLD, iar timp de patru zile, brățara de UNTOLD one oferă acces la consultații

Cu mai puțin de o lună până la deschiderea porților celei de-a unsprezecea ediții, UNTOLD anunță o nouă campanie socială cu impact semnificativ asupra sănătății femeilor.

Pornind de la faptul că o mare parte din publicul UNTOLD este feminin, organizatorii festivalului își doresc să ducă mai departe misiunea de a crea momente memorabile, dar și contexte reale de grijă, prevenție și susținere pentru comunitatea sa.

Pentru prima dată în Europa, în cadrul unui festival de această amploare, participantele la Untold vor putea beneficia gratuit de testare HPV, una dintre cele mai importante metode de prevenție în sănătatea femeilor. În cadrul caravanei medicale prezente la festival, vor fi oferite gratuit și ecografii de sân, alături de servicii de informare și consiliere realizate de personal medical specializat.

Prin această inițiativă, UNTOLD își extinde activitățile dedicate comunității și încurajează accesul la servicii medicale preventive într-un context accesibil și prietenos.

„UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot avea un impact real în viața oamenilor. Ne dorim să aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași concreți pentru o stare de bine și sănătate”, a spus Ioana Chereji, Head of Communication UNTOLD Universe.

Inițiativa reflectă angajamentul organizatorilor festivalului de a oferi tuturor participanților o experiență inedită, de a susține proiecte cu impact în comunitate și de a integra, alături de experiența muzicală, activități care promovează

starea de bine

sănătatea

accesibilitatea

implicarea socială

Zara Larsson, unul dintre headlinerii UNTOLD ONE, s-a implicat de-a lungul carierei sale în campanii internaționale de conștientizare și educație pentru sănătate, susținând inițiative care promovează prevenția și accesul la informare, valori care se regăsesc și în activitățile desfășurate în cadrul festivalului.

UNTOLD susține an de an activitatea ONG-urilor din România și se implică activ în campaniile pe care acestea le desfășoară, fie că vorbim despre sănătate, mediu sau educație.

UNTOLD, al treilea festival din lume pentru al treilea an consecutiv, este un adevărat spațiu al bucuriei, al incluziunii și al responsabilității față de comunitate.

Festivalul UNTOLD a ajuns la cea de-a unsprezecea ediție, care va avea loc între 6-9 august 2026 la Cluj-Napoca, cu un lineup care include artiști precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, MËSTIZA, Kygo, Steve Aoki și mulți alții.

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