EXCLUSIV! Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire „la cafea”, la Cluj

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe președintele CJ Alin Tișe la o discuție între patru ochi.

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe președintele CJ Alin Tișe la o discuție între patru ochi. | Foto: Facebook - Alin Țișe / presindency.ro

Alin Tișe a fost invitat de președinte la o discuție informală joi dimineață la Hotel Victoria din Cluj-Napoca.

Contactat telefonic de monitorulcj.ro, Alin Tișe a confirmat că a avut întâlnirea cu șeful statului, însă a precizat că nu dorește să facă public conținutul discuției.

Alin Tișe este singurul politician, lider politic local cu care președintele s-a întâlnit la Cluj. Întâlnirea a avut loc cu ocazia vizitei președintelui la Cluj.

„Am avut o întâlnire cu președintele, dar nu vreau să comentez subiectul”, a declarat Alin Tișe pentru monitorulcj.ro

CITEȘTE ȘI:

Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire „la cafea”

În ultimele săptămâni, Alin Tișe s-a remarcat pe scena politică prin criticile repetate la adresa conducerii PNL și a politicilor promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a cerut în repetate rânduri desemnarea rapidă a unui prim-ministru care să asigure stabilitatea politică și administrativă a României.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: