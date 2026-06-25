Politică
EXCLUSIV! Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire „la cafea”, la Cluj
Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe președintele CJ Alin Tișe la o discuție între patru ochi.Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe președintele CJ Alin Tișe la o discuție între patru ochi. | Foto: Facebook - Alin Țișe / presindency.ro
Alin Tișe a fost invitat de președinte la o discuție informală joi dimineață la Hotel Victoria din Cluj-Napoca.
Contactat telefonic de monitorulcj.ro, Alin Tișe a confirmat că a avut întâlnirea cu șeful statului, însă a precizat că nu dorește să facă public conținutul discuției.
Alin Tișe este singurul politician, lider politic local cu care președintele s-a întâlnit la Cluj. Întâlnirea a avut loc cu ocazia vizitei președintelui la Cluj.
„Am avut o întâlnire cu președintele, dar nu vreau să comentez subiectul”, a declarat Alin Tișe pentru monitorulcj.ro
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Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire „la cafea”
În ultimele săptămâni, Alin Tișe s-a remarcat pe scena politică prin criticile repetate la adresa conducerii PNL și a politicilor promovate de fostul premier Ilie Bolojan.
Totodată, acesta a cerut în repetate rânduri desemnarea rapidă a unui prim-ministru care să asigure stabilitatea politică și administrativă a României.
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