Ultimele cuvinte din viața lui Gabi Mureșan: „Nu cred că mai pot!” Cel care a fost lângă el a povestit totul

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață la 44 de ani.

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani / Foto: arhivă foto monitorulcj.ro

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și actualul primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață la 44 de ani.

Fostul mijlocaș al grupării din Gruia s-a înecat într-un lac aflat în apropiere de Apold. Nu era singur în seara fatidică, ci însoțit de părintele Toni Lucian Dumitru, cel care slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Apold.

Cei doi merseseră la saună, așa cum făceau adesea, apoi s-au oprit pentru a se scălda. Lui Gabi Mureșan i s-a făcut rău și a murit înecat, fiind scos din apă după două ore și jumătate de când dispăruse sub apă.

Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan!

„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă».

S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da». M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană... Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot».

M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund...

Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău... N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea.

L-au găsit după trei ore. Aici nu aveam scafandru. Eu m-am tot scufundat după el, le-am spus din start că trebuie să ne scufundăm.

Am încercat să dau cu lopata de la paddleboard pe fundul lacului, dar nu dădeam de el. Era nevoie de mai mulți oameni ca să acoperim mai bine un unghi din patrulaterul lacului, nu știam exact unde s-a dus în jos. Nici nu se vedea bine, era noapte. Eu, până am luat paddleboard-ul, deja îmi luasem ochii de la el.

Ne-am scufundat după el, dar tot n-am reușit. Era foarte greu să atingi adâncul, lacul avea cam patru metri adâncime. Era foarte, foarte greu să ating fundul. Mă scufundam la nimereală, atingeam nămolul, nu pe el. Din păcate, nu m-am scufundat unde trebuia

Au venit pompierii cu barca, dar scafandrul de la Mureș a ajuns după două ore. Și lui i-a luat mai bine de jumătate de oră să-l găsească. A fost resuscitat, așa e procedura, dar după două ore...”, a spus părintele Toni Lucian Dumitru, pentru GSP.

Simbol pentru CFR Cluj!

Născut la Sighișoara, Gabi Mureșan a început fotbalul la Gaz Metan Mediaș. A mai trecut pe la Gloria Bistrița până să ajungă la CFR Cluj, clubul unde a cunoscut cel mai mare succes al carierei sale.

În Gruia, fostul mijlocaș a câștigat trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011). Pe lângă trofeele interne cu CFR, Mureșan a disputat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor și 9 prezențe în tricoul Echipei Naționale.

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