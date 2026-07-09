Directorul CNAIR, Cristian Pistol, explică devierea traficului de pe A10 Sebeș - Turda pe DN1: „Siguranța nu se negociază”

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a explicat de ce s-a decis devierea parțială a traficului de pe Autostrada A10 Sebeș - Turda pe DN1.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol a oferit lămuriri în cazul surpării de pe A10 Sebeș - Turda | Foto: Facebook, Cristian Pistol

Din cauza unei surpări la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș - Turda, CNAIR a anunțat devierea traficului pe DN1 pentru sensul de mers afectat, iar carosabilul care a cedat va fi reparat definitiv.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a explicat motivul devierii temporare a traficului de pe A10 Sebeș - Turda pe DN1 pe timpul lucrărilor de remediere.

„Am decis închiderea temporară a Căii 1 și devierea traficului pe DN1, pe un sector cu doar 5 km mai lung decât alternativa propusă public. Nu din comoditate, ci din responsabilitate”, a spus Cristian Pistol, joi, 9 iulie 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Director CNAIR, Cristian Pistol: „Mutarea traficului la câtiva metri de o cedare activă poate accelera prăbușirea”

Șeful CNAIR a explicat de ce a fost respinsă soluția alternativă, cea prin care, practic, șoferii nu ar fi fost deviați pe DN1.

„«Soluția europeană» (cea propusă de Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor - n. red.) invocată - circulația bidirecțională pe Calea 2 - a fost analizată de specialiștii CNAIR și respinsă din motive de siguranță. Calea 1 și Calea 2 sunt fundate pe aceeași formațiune geologică și, pe sectoare, pe același corp de rambleu. A muta tot traficul, inclusiv cel greu, la câțiva metri de o cedare activă, cu accelerări și frânări repetate în rampă, poate accelera prăbușirea - sub trafic. Adică exact ceea ce încercăm să prevenim”, a explicat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a mai precizat și alte riscuri pe care le-ar fi avut soluția respinsă.

contrasens pe un sector în rampă, fără bandă pentru vehicule lente și fără bandă de urgență

risc de coliziune frontală, cu viteză relativă de impact de peste 150 km/h

blocarea accesului echipajelor de urgență (SMURD, pompieri, poliție) în caz de incident

puncte de transfer prin zona mediană care sunt, statistic, cele mai periculoase zone dintr-o deviere, mai ales pe timp de noapte și pe ceață

Cristian Pistol: „Siguranța nu se negociază”

„Normele în vigoare (Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411/2000) și Directiva europeană 2008/96/CE ne obligă la un principiu clar: nu putem adopta o soluție care generează un risc mai mare decât cel pe care îl elimină. Nu voi pune șoferii în situația de a circula pe sens invers, într-o zonă în rampă, aflată la câțiva metri de o alunecare activă, doar pentru a economisi câteva minute. Siguranța nu se negociază”, a mai punctat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a amintit că lucrările de remediere la surparea de pe A10 Sebeș - Turda sunt suportate integral de constructor, nu de la bugetul de stat.

„CNAIR va reveni la soluția cu impact minim asupra traficului rutier în momentul în care raportul geotehnic va confirma că se poate circula în deplină siguranță”

Portiunea de carosabil care s-a surpat pe Autostrada A10 Sebeș - Turda va fi reparată definitiv, însă pe durata lucrărilor, pe sensul de mers afectat, traficul va fi redirecționat pe Drumul Național.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și contructorul PORR au convenit la o soluție definitivă pentru remedierea surpării carosabilului în zona kilometrului 66 al Autostrăzii A10 Sebeș - Turda, lotul 4.

„Constructorul (PORR - n. red.) și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat (de pe A10 Sebeș - Turda - n. red.)”, a anunțat CNAIR, miercuri, 8 iulie 2026.

Probleme pe bandă rulantă pe Autostrada A10 Sebeș - Turda

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș - Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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