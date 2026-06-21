Alin Tișe, mesaj dur în urma Congresului PNL: „Un partid care a supraviețuit dictaturilor și comunismului este astăzi mai preocupat să controleze vocile din interior decât să încurajeze dezbaterea care l-a consacrat”

Liberalul clujean Alin Tișe transmite un mesaj fără echivoc în urma Congresului extraordinar al PNL și arată că statutul partidului a fost transformat într-un „cod de sancțiuni”, iar în locul reformei interne, „oameni fără legitimitatea votului în spate” au ajuns în funcții de conducere.

Alin Tișe, mesaj dur în urma Congresului PNL: „Un partid care a supraviețuit dictaturilor și comunismului este astăzi mai preocupat să controleze vocile din interior decât să încurajeze dezbaterea care l-a consacrat”| Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ilie Bolojan a fost reales, prin vot, în funcţia de preşedinte al PNL, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, desfășurat duminică.

În același timp, Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Biroului Permanent Național, ca structură centrală de conducere.

„În PNL se mai văd doar cei care au confiscat un nume istoric, fără voturile oamenilor în spate, recitatori de punctaje. Aceștia fac cu adevărat rău PNL”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, într-un mesaj categoric publicat pe pagina personală de Facebook.

Sursa: Alin Tișe – Facebook

În mesajul său, Tișe arată că excluderile din partid nu sunt soluția la rezolvarea problemelor din interiorul PNL.

„Tara cere guvern iar PNL oferă circ și excluderi.

Ce a ajuns PNL! Ce vremuri trăim!

PNL și-a ridicat poalele în cap, încât nu i se mai văd nici doctrina și nici rușinea.

Războiul din PNL este atât de murdar încât și adversarii privesc cu jenă!

Doctrina reformatoare în PNL este foamea de putere și aroganța/țâfna politică.

În PNL se mai văd doar cei care au confiscat un nume istoric, fără voturile oamenilor în spate, recitatori de punctaje. Aceștia fac cu adevărat rău PNL.

În loc să luptăm pentru reforma promisă, clarificarea doctrinară de partid național conservator, avem timp pentru excluderi din partid.

Cine și-ar fi imaginat că tocmai în PNL, cel mai vechi partid din România, născut din spiritul libertății, al inițiativei private și al descentralizării, se ajunge la congrese dedicate disciplinării opiniilor și concentrării puterii la centru?

Să faci congres în două zile, pentru a transforma statutul într-un «cod de sancțiuni» și să reformezi partidul punând în funcții oameni fără legitimitatea votului în spate, înseamnă încă un pas în a îngropa acest partid național liberal conservator.

Veselia este mare la unii cu valoare politică zero, incompetenți electoral. Tot ceea ce face astăzi acest partid se va întoarce împotriva sa. Timpul va fi martorul meu…

Un partid care a supraviețuit imperiilor, dictaturilor și comunismului este astăzi mai preocupat să controleze vocile din interior decât să încurajeze dezbaterea care l-a consacrat despre identitatea lui doctrinară și promovarea în conducere a oamenilor votați de electorat.

Ce nu înțeleg acești oameni este ca nimeni nu îi ascultă și urmeaza în țară pe cei incompetenți electoral fără voturi, întrucât nimeni nu poate asculta și urma politicieni care nu pot fi ei înșiși, un exemplu competent de urmat, legitimați electoral - oricâte congrese, aranjamente, combinații sau jocuri politice se fac .

Paradoxul este uluitor: cei etichetați ani la rând drept «PD-iști» sau «băsiști» (eu fiind unul dintre aceștia!) ajung să apere valorile național-liberale și conservatoare, care au definit identitatea partidului, în timp ce unii dintre cei care revendică «pedigree-ul liberal» par hotărâți să transforme PNL în ceva ce fondatorii săi cu greu ar mai recunoaște.

Inadmisibil!

Liberalismul nu înseamnă uniformitate.

Conservatorismul nu înseamnă obediență.

Forța PNL a fost întotdeauna pluralismul ideilor, respectul pentru autonomie și competiția argumentelor.

Când opinia devine abatere, când centralizarea este prezentată drept reformă și când loialitatea față de principii este tratată ca o problemă de disciplină, întrebarea nu mai este încotro merge partidul, ci dacă mai este același partid, cat a mai rămas din el ….

Istoria nu iartă partidele care își uită esența pentru care există. Iar membrii care refuză să tacă nu sunt problema.

Excluderile din partid nu sunt soluția la rezolvarea problemelor din PNL.

De cele mai multe ori, cei care își asumă pozitii, sunt ultimul semn că partidul încă mai respiră puțin…

PS

Este regretabil ca oamenii onești, de bună credință -majoritatea din acest partid sunt angrenați în acest război politic- care nu le aparține. Nu e lupta lor ci a altora …

Atât de lipsit de valori și reformat (!) este acest partid încât să numești vicepreședinți naționali oameni intrați în partid de câteva ore!? Ore!

Meritocrația: Ce jignire mai mare pentru membri de partid de zeci de ani, aleși locali și județeni- primari și președinți de CJudetene- care nu sunt buni să conducă partidul.

Exact cei cu care PNL se laudă în campaniile electorale și îi prezintă ca și modele de performanță prin țară.

În campanie, aleșii votați de oameni din PNL sunt modele de lăudat și urmat, iar acum au ajuns tradatori de PNL! Dacă o fi invers …?!

PNL se pregătește pentru momentul care vine, vine, vine rapid… în care nu o să mai aibă mulți dintre acești aleși locali și județeni…

Pentru prima dată mă întreb, la modul cel mai serios, ce mai caut eu în acest partid!?

Și suntem mulți…”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

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