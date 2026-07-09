A murit Bonnie Tyler, legenda rockului cu voce inconfundabilă. Artista avea 75 de ani!

Cântăreața galeză Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii rock din anii '80, a murit la vârsta de 75 de ani.

Artista, celebră pentru hiturile „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, s-a stins într-un spital din Portugalia, unde era tratată pentru o afecțiune gravă. | Foto: DepositPhotos.com

Artista, celebră pentru hiturile „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, s-a stins într-un spital din Portugalia, unde era tratată pentru o afecțiune gravă.

Familia și echipa artistei au anunțat că Bonnie Tyler a murit în mod neașteptat în noaptea de miercuri spre joi, într-un spital din Portugalia, unde urma un tratament pentru boala de care suferea, conform radioromania.ro.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care primea tratament”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al artistei.

În luna mai, cântăreața fusese transportată de urgență la un spital din Faro pentru o intervenție chirurgicală abdominală. Ulterior, a fost plasată în comă indusă pentru a facilita recuperarea, iar reprezentanții săi anunțaseră că, deși ieșise din comă, starea sa rămânea critică. Medicii se declaraseră atunci optimiști că își va reveni, însă evoluția a fost lentă.

Din cauza problemelor de sănătate, artista urma să își amâne turneul european programat să înceapă în luna mai.

Vocea răgușită care a devenit marcă înregistrată

Născută cu numele de Gaynor Hopkins, în sudul Țării Galilor, Bonnie Tyler și-a construit o carieră impresionantă, însă vocea care a consacrat-o a apărut în urma unui accident.

După o intervenție chirurgicală la corzile vocale, în 1977, medicii i-au recomandat să nu vorbească și să își odihnească vocea. Însă artista a țipat într-un moment de furie, iar timbrul vocal s-a modificat definitiv, transformându-se în semnătura sa artistică.

În 1983 a lansat „Total Eclipse of the Heart”, compusă de Jim Steinman, piesă care a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie și Statele Unite și i-a adus o nominalizare la premiile Grammy.

La scurt timp a urmat și succesul „Holding Out for a Hero”, una dintre cele mai cunoscute melodii rock ale anilor '80, folosită ulterior în numeroase filme, seriale și reclame.

De la copilăria modestă la succesul internațional

Bonnie Tyler s-a născut în 1951 într-o familie numeroasă din Țara Galilor, fiind al patrulea dintre cei șase copii ai unui miner și ai unei casnice. A descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, iar în adolescență a început să cânte ca solistă și coristă.

La începutul anilor '80, colaborarea cu Jim Steinman avea să îi schimbe definitiv cariera, transformând-o într-una dintre cele mai apreciate artiste rock din lume.

De-a lungul anilor, Bonnie Tyler a reprezentat Marea Britanie la Concursul Muzical Eurovision 2013 și a fost decorată, în 2022, cu titlul de membru al Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuția adusă muzicii.

Artista era căsătorită din 1973 cu Robert Sullivan, iar cei doi nu au avut copii.

Moartea lui Bonnie Tyler pune capăt unei cariere de peste cinci decenii, în care vocea sa inconfundabilă și baladele rock au rămas printre cele mai iubite din istoria muzicii.

Sursa foto: DepositPhotos.com

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