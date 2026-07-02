Alin Tișe sare în apărarea magistraților după disputa dintre CSM și PNL: „Lăsați în pace Justiția. Ocupați-vă de hoția adevărată!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj ferm de susținere a sistemului judiciar, după pozițiile publice exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii și Tribunalul București.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj de susținere pentru magistrați. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj de susținere pentru magistrați, după ce Consiliul Superior al Magistraturii și Tribunalul București au reacționat la criticile lansate în spațiul public în urma unor decizii privind litigiile interne din PNL.

Liberalul avertizează că atacurile la adresa Justiției afectează statul de drept și cere ca atenția autorităților să fie îndreptată către combaterea corupției și a risipei din sistemul public.

Alin Tișe: „Susțin magistrații. Susțin Justiția”

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a exprimat sprijinul față de magistrați, în contextul tensiunilor generate de reacțiile politice la adresa unor hotărâri ale instanțelor.

„Statul de drept are nevoie de o Justiție puternică! Susțin magistrații. Susțin Justiția. Și asta pentru că susțin democrația și statul de drept”, a transmis Tișe.

Acesta consideră că Justiția este supusă unei campanii de decredibilizare și avertizează că independența sistemului judiciar nu trebuie afectată de disputele politice.

„Nu permiteți nimănui să vă decredibilizeze. Nu acceptați să fiți transformați în țap ispășitor într-un joc cinic de subjugare a statului de drept”, a scris liderul CJ Cluj.

Comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii privind apărarea independenței Justiției și reacția la criticile lansate în spațiul public. |

Foto: CSM

„Nu la Justiție este problema”

În mesajul său, Alin Tișe susține că reforma statului ar trebui să înceapă din zonele unde sunt pierderi masive de bani publici, nu prin atacuri la adresa magistraților.

Acesta indică drept priorități companiile și regiile de stat cu pierderi, consiliile de administrație supradimensionate, precum și domenii precum energia, sănătatea și transporturile. „Lăsați în pace Justiția. Ocupați-vă de hoția adevărată. De sistemele parazitare. De cei care sug statul de 30 de ani”, afirmă Tișe.

Președintele CJ Cluj susține că stoparea fraudelor și a risipei din companiile de stat ar aduce suficiente resurse pentru finanțarea corespunzătoare a sistemului judiciar.

Comunicatul Tribunalului București prin care instituția respinge acuzațiile formulate în spațiul public și condamnă presiunile exercitate asupra judecătorilor.

| Foto: Tribunalul București

Mesaj după pozițiile CSM și Tribunalului București

Declarațiile lui Alin Tișe vin în aceeași zi în care Consiliul Superior al Magistraturii și Tribunalul București au condamnat public presiunile exercitate asupra instanțelor în urma unor hotărâri privind litigiile interne din PNL.

CSM a transmis că independența Justiției reprezintă unul dintre fundamentele statului de drept și a cerut actorilor politici să înceteze orice demers care ar putea pune presiune asupra instanțelor.

La rândul său, Tribunalul București a respins acuzațiile formulate în spațiul public și a subliniat că soluțiile judecătorești pot fi contestate doar prin căile prevăzute de lege, nu prin atacuri publice la adresa judecătorilor.

În finalul mesajului său, Alin Tișe avertizează că o democrație nu poate funcționa fără o justiție independentă. „Atacurile sistematice la Justiție discreditează încrederea oamenilor în instituțiile care trebuie să îi protejeze. Iar un stat care își rupe singur coloana vertebrală nu mai este stat”, a conchis președintele Consiliului Județean Cluj.

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