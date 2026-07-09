Magazinul Gerovital Napoca se redeschide după o investiție de 60.000 de euro (P)

Farmec redeschide unul dintre cele mai longevive magazine din zona comercială a Clujului – magazinul Gerovital de pe strada Napoca nr. 25, după un amplu proces de modernizare, o investiție care se ridică la peste 60.000 de euro.

De la Gerovital, la Aslavital sau gama Farmec, toate brandurile principale din portofoliu se regăsesc în magazinul de pe Napoca 25. Consilierii de frumusețe Farmec vor ajuta consumatorii să-și aleagă cele mai potrivite produse. | Foto: Farmec

Gândit ca un hotspot de frumusețe, locația va conecta, de azi înainte, atât clujenii, cât și vizitatorii orașului, cu cele mai inovatoare produse din laboratoarele Farmec. Evenimentul este marcat de 3 zile de distracție și promoții de care clujenii se pot bucura în perioada 9-11 iulie.

Istoria magazinului de pe strada Napoca nr. 25 a început acum aproape trei decenii. În 1998, compania Farmec a decis să investească în crearea unui lanț național de magazine proprii, care să ofere acces direct cumpărătorilor la portofoliul ce numără, în prezent, peste 100 de produse fabricate în Cluj-Napoca.

Magazinul de pe strada Napoca a fost cel de-al doilea deschis în rețea, după iconicul magazin de la Blocul Spray. De la deschiderea lui inițială și până acum, magazinul a rămas o emblemă a centrului istoric al Clujului și reflectă tradiția cercetării și a dezvoltării unor produse inovatoare dezvoltate de specialiști clujeni.

Farmec redeschide unul dintre cele mai longevive magazine – magazinul Gerovital de pe strada Napoca nr. 25, după un amplu proces de modernizare | Foto: Farmec

În urma investiției de peste 60.000 de euro, Gerovital Napoca începe o nouă etapă în povestea sa. Într-un design contemporan, adaptat așteptărilor actuale ale consumatorilor, compania reușește să păstreze identitatea și valoarea simbolică a uneia dintre cele mai reprezentative locații, îmbinând tradiția cu o viziune de viitor.

Mircea Turdean, Director General Farmec | Foto: Farmec

„Redeschiderea magazinului Gerovital Napoca este, înainte de toate, o investiție în relația profundă pe care Farmec o are cu orașul în care s-a născut, s-a dezvoltat și a construit, în cei peste 135 de ani de existență, unul dintre cele mai puternice branduri românești. Anul acesta, acest magazin face 30 de ani. Era obligatoriu să îi oferim o modernizare, o înfrumusețare. Vreau să vă invit să fiți în continuare clienții noștri, să ne cunoașteți produsele Gerovital, Aslavital, gama Farmec, toate sunt produse superbe. Clujul face parte din ADN-ul companiei noastre, iar fiecare investiție pe care o realizăm aici are o semnificație aparte”, spune Mircea Turdean, director general Farmec.

De la Gerovital, la Aslavital sau gama Farmec, toate brandurile principale din portofoliu se regăsesc în magazinul de pe Napoca 25. Cei care vor trece pragul magazinului au parte, în perioada 9 – 11 iulie, de foarte multe surprize. Compania a pregătit sute de premii ce pot fi câștigate și reduceri speciale menite să marcheze momentul.

Din 9 iulie, Clujul are hotspot de frumusețe | Foto: Farmec

„Cu siguranță, mulți dintre voi v-ați adresat întrebarea de ce marile branduri și companii continuă să-și deschidă magazine de brand atâta timp cât ești la un click distanță de produsele pe care ți le dorești. Rolul magazinelor de brand și rolul magazinelor pentru cel mai mare producător de cosmetice Farmec depășește rolul unui magazine obișnuit din rețeaua de retail. Sunt două perspective aici, perspectiva de business și perspectiva consumatorului. Pentru noi, ca oameni de business, rolul principal este de vânzare directă. Cel mai important este faptul că interacționăm cu consumatorii și aflăm informații foarte utile pentru noi în dezvoltarea produselor noi, în testare. Aici putem testa produse, putem testa idei, putem testa promoții. Vedem reacțiile directe ale consumatorilor. Din perspectiva consumatorului, este un loc unde primești sfaturi pertinente de la colegii noștri beauty adviser (consilier de frumusețe), mostre, produse pentru testare, îți dai seama ce produse ți se potrivesc tenului tău, este un spațiu de conectare cu brandurile noastre. Rolul final al magazinelor de brand nu este neapărat de a face o vânzare, ci de a construi relația aceasta cu consumatorul final”, a precizat Tudor David director marketing Farmec.

Compania Farmec operează, în prezent, o rețea de 29 de magazine la nivel național, din care 6 sunt deschise în Cluj-Napoca.

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