PSD face apel la toate partidele pentru formarea unei majorități: „O majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni!”

Partidul Social Democrat le cere tuturor parlamentarilor și liderilor politici să colaboreze pentru formarea unei majorități parlamentare și instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Social-democrații susțin că România traversează o perioadă economică dificilă și avertizează că actuala criză politică afectează direct nivelul de trai al populației. | Foto: presidency.ro

Social-democrații susțin că România traversează o perioadă economică dificilă și avertizează că actuala criză politică afectează direct nivelul de trai al populației.

PSD a transmis, joi, un apel către toate partidele parlamentare, solicitând o abordare constructivă pentru constituirea unei majorități care să permită învestirea unui Guvern cu puteri depline, conform Agerpres.ro.

Potrivit formațiunii, obiectivul trebuie să fie găsirea unor soluții pentru problemele economice și sociale cu care se confruntă România.

„PSD invită parlamentarii să conlucreze pentru construirea unei majorități pentru cetățeni, nu pentru politicieni”, au transmis social-democrații într-un comunicat.

Social-democrații invocă situația economică

În comunicat, PSD susține că economia României se află într-o situație gravă, invocând recesiunea, cea mai ridicată rată a inflației din Europa, scăderea consumului în ultimele zece luni, precum și creșterea șomajului și a datoriei publice.

Reprezentanții partidului afirmă că acestea au fost motivele care au determinat formațiunea să solicite schimbarea direcției de guvernare.

„Guvernul cu atribuții limitate afectează nivelul de trai”

PSD consideră că menținerea unui Guvern demis, cu atribuții limitate, agravează problemele economice și afectează direct populația.

Social-democrații susțin că liderii politici au obligația de a renunța la conflictele și orgoliile dintre partide și de a construi o majoritate parlamentară în jurul unor măsuri economice care să răspundă nevoilor cetățenilor.

Totodată, PSD afirmă că intenționează ca, în cursul săptămânii viitoare, această majoritate să fie prezentată președintelui României pentru desemnarea unui premier care să își asume un program de redresare economică.

În același timp, formațiunea avertizează că refuzul dialogului politic și impunerea unor condiții considerate disproporționate riscă să prelungească actuala criză și să afecteze interesele românilor, indiferent de opțiunea lor politică.

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