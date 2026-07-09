Deputatul clujean Radu Moisin (PNL), la raport. Ce a realizat în primele șase luni din 2026?

Deputatul clujean Radu Moisin (Partidul Național Liberal) și-a prezentat, joi, 9 iulie 2026, raportul de activitate parlamentară pentru primele șase luni din 2026.

Deputatul clujean Radu Moisin (PNL) și-a prezentat raportul de activitate parlamentară pentru primele șase luni din 2026, 9 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Radu Moisin, deputat din partea PNL Cluj și-a prezentat raportul de activitate parlementară pentru perioada ianuarie - iunie 2026, care include inițiative legislative în domenii de activitate precum administrație publică, sănătate și fiscalitate.

Deputatul PNL, Radu Moisin, și-a prezentat activitatea parlamentară din perioada ianuarie - iunie 2026 în cifre:

propuneri legislative inițiate: 31

întrebări și interpelări: 24

ședințe ale Plenului Camerei Deputaților: 43

ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatului: 6

Luări de cuvânt și Declarații politice: 14

Acesta a prezentat două inițiative legislative principale ale sale.

Egalitate de tratament fiscal pentru profesii liberale și PFA

„Cele două inițiative legislative principale pe care le gestionez au trecut de Senat. A fost depus în toamna anului 2025, iar în sesiunea parlamentară recent încheiată au fost adoptate de către Senat. Prima se referă la eliminarea difrerențelor de tratament fiscal dintre salariați și cei care desfășoară activități independente sau exercită profesii liberale. Am încercat să aduc echitate prin această inițiativă legislativă”, a declarat Radu Moisin, joi, la Cluj-Napoca.

Este vorba despre PL-x nr. 121/2026 - Egalitate de tratament fiscal pentru PFA și profesiile liberale

Practic, propunerea legislativă a deputatului clujean elimină diferențele de tratament fiscal dintre salariați și persoanele care desfășoară activități independente sau exercită profesii liberale.

Inițiativa completează cadrul fiscal prin introducerea posibilității de deducere a cheltuielilor pentru ochelari de vedere, în limita a 500 lei anual, și a abonamentelor medicale, în limita a 400 euro anual.

Măsura urmărește asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru peste un milion de români care își desfășoară activitatea ca PFA sau în profesii liberale, precum medici, avocați, arhitecți, contabili sau jurnaliști. Proiectul a fost adoptat de Senat și își continuă parcursul legislativ.

Deputatul a mai precizat că inițiativa legislativă a ajuns la Camera Deputaților.

„Inițiativa nu a întâlnit un mare entuziasm la Ministerul Finanțelor, din cauza unui impact bugetar estimat la aproximativ 10 milioane de lei pe an. Am găsti o soluție de compromis să înghețăm inițiativa legislativă până la sesiunea parlamentară de toamnă când sperăm că vom putea discuta în mod liniștit să găsim o formulă care să răspundă și nevoilor bugetului de stat, dar și scopului inițiativei”, a mai spus Radu Moisin.

Asigurare de răspundere civilă pentru angajații din administrația publică

A doua inițiativă principală este într-o situție similară. Proiectul de lege se referă la posibilitatea introducerii asigurării de răspunderii civile profesională pentru administrația publică - PL-x nr. 316/2026.

„În momentul de față, în foarte multe cazuri, pentru culpa celor din subordine, cei care lucrează în administrație sunt obligați să suporte personal amenzi sau despăgubiri”, a spus Moisin.

Astfel, inițiativa răspunde unei probleme frecvent întâlnite în administrația publică, unde riscul unor erori neintenționate poate afecta atât activitatea instituțiilor, cât și patrimoniul personal al celor implicați.

Concret, măsura creează un mecanism de protecție pentru situațiile în care prejudiciile sunt produse din culpă, facilitează acordarea despăgubirilor persoanelor prejudiciate și contribuie la un act administrativ mai responsabil și mai eficient. Proiectul a fost adoptat de Senat și își continuă parcursul legislativ.

Programele de sănătate, o prioritate pentru deputatul clujean Radu Moisin

Un alt demers important al deputatului clujean a fost legat de revizuirea proiectului de Ordin al CNAS privind Programele Naționale de Sănătate Curative.

„În urma analizării proiectului de Ordin al CNAS și a consultărilor cu reprezentanți ai mediului medical clujean, am transmis un memoriu oficial către Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin care am solicitat revizuirea proiectului și analizarea impactului acestuia asupra pacienților. Am susținut ca evaluarea necesarului de servicii medicale să nu fie fundamentată exclusiv pe indicatori statistici, ci să reflecte accesul real al pacienților la diagnostic și tratament”, a spus Radu Moisin.

Deputatul liberal de Cluj a propus introducerea unor criterii obiective în ceea ce privește timpul de așteptare pentru investigații și tratament, gradul de încărcare al unităților sanitare, capacitatea efectivă de preluare a cazurilor și accesul la investigații esențiale.

El a subliniat că existența infrastructurii medicale nu garantează automat accesul rapid la diagnostic și tratament.

„De asemenea, am solicitat menținerea continuității îngrijirilor medicale, astfel încât pacienții aflați deja în tratament să nu fie obligați să își schimbe furnizorul de servicii medicale ca urmare a unor recalculări administrative”, a mai spus Radu Moisin.

Asigurarea obligatorie va include mai multe fenomene meteo extreme

Deputatul clujean a elaborat și o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor pentru a fi extinsă sfera riscurilor acoperite prin polița obligatorie PAD.

„Inițiativa este gata 90 și ceva la sută. Intenționez să o depun în luna septembrie (2026 - n. red.). Deja am vorbit cu mai mulți specialiști si cu mai mulți colegi parlamentari”, a mai declarat Moisin.

Inițiativa deputatului PNL de Cluj introduce în categoria dezastrelor naturale fenomenele meteorologice extreme:

furtuna

grindina

trăsnetul

efectele indirecte produse de acestea asupra locuințelor, inclusiv daunele provocate de căderea arborilor, stâlpilor sau a altor obiecte antrenate de fenomenele naturale.

Radu Moisin a argumentat că modificarea legislativă este necesară deoarece reglementarea actuală acoperă doar riscurile generate de cutremure, alunecări de teren și inundații, fără a oferi protecție pentru pagubele produse de fenomene meteorologice care afectează tot mai frecvent proprietățile din România.

Totodată, Radu Moisin este și membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, iar el monitorizează cu atenție anumite lucrări de infrastructură importate atât pentru județul Cluj cat și pentru regiune, iar pentru a clarifica stadiul lucrărilor, a adresat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii o serie de întrebări parlamentare.

Printre proiectele de interes pe care le monitorizează se numără:

Linia de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor

Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Autostrada A3

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