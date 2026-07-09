Clujul, model, Bihorul, doar gura de el! Consiliul Județean Cluj a finalizat Drumul Apusenilor în 2024. Bihorul abia acum începe lucrările la „ciotul” de 9,8 km care va permite circulația neîntreruptă până la Beiuș.

Drumul Apusenilor, una dintre cele mai spectauloase rute montane ce conectează Clujulul – Bihorul și Alba, a fost modernizat pe zeci de kilometri de Consiliul Județean Cluj în urma unui amplu proiect de infrastructură încheiat în 2024. Distanța de 9,8 km dintre Ic Ponor și Padiș pare să reprezinte o provocare majoră pentru bihoreni, în condițiile în care abia au început lucrările pe traseul ce va asigura o conexiune completă între cele două județe.

Clujul, model pentru Bihor: Drumul Apusenilor, finalizat de Consiliul Județean Cluj în 2024. Bihorul începe abia acum lucrările la „ciotul” de 9,8 km care va permite circulația neîntreruptă până la Beiuș.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Drumul județean dintre Padiș și Ic Ponor, de aproape 10 kilometri lungime, care va face legătura între județul Bihor și județele Cluj și Alba, se află în lucrări de modernizare, iar de vineri, 10 iulie, segmentul de drum va fi închis circulației.

Drumul Apusenilor: Clujul reușea modernizarea unui traseu montan complex pe o distanță de zeci de kilometri în 2016|Foto: Consiliul Județean Cluj

În lipsa „ciotului” de 9,8 km din județul Bihor, drumul montan rămâne „suspendat”: proiectul așteptat de clujeni a fost, practic, blocat, de întârzierile din Bihor, în condițiile în care Clujul reușea modernizarea a zeci de km din Drumul Apusenilor în 2016: Răchiţele – Prislop – Ic Ponor, pe o distanță de 21 km, iar lucrările la traseul Mărgău – Răchițele au fost încheiate în urmă cu mai bine de doi ani de zile.

Clujul, model pentru Bihor: Drumul Apusenilor, finalizat de Consiliul Județean Cluj în 2024. Bihorul începe abia acum lucrările la „ciotul” de 9,8 km care va permite circulația neîntreruptă până la Beiuș.

În primăvara lui 2024, Clujul dispunea de o rețea modernizată de 1.200 km de drumuri județene, investiție realizată din fonduri europene și din bugetul local, din care peste 40 km în zona montană - DJ 107P (DN1) Gilău–Mărișel–(DN1R) și DJ 108C Mănăstireni–Călata–Mărgău, inclusiv Răchiţele – Prislop – Ic Ponor (21 km), plus conexiunea cu DN1E60 – Răchițele.

Drumul Apusenilor, județul Cluj - Mărgău - Răchițele, traseu spectaculos modernizat de Consiliul Județean ClujFoto: Consiliul Județean Cluj

Drumul Apusenilor, un traseu spectaculos

Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor (Drumul Apusenilor) a fost încheiată în toamna lui 2016, în urma unei investiții de peste 65,3 milioane de lei derulate de Consiliul Județean Cluj.

Drumul judeţean modernizat, în lungime 21 km, asigură accesul la coridorul de transport naţional DN1 și o conexiune modernă între localitatea Răchiţele şi zona turistică Padiş.

Segmentul care asigură conexiunea cu DN1E60 – Răchițele a fost realizat în urmă cu mai bine de doi ani, în cadrul proiectelor de infrastructură derulate de administrația județeană, astfel încât Clujul a reușit modernizarea completă pentru asigurarea unei circulații rutiere sigure și moderne pe Drumul Apusenilor.

„Acest drum judeţean traversează una dintre cele mai frumoase zone montane ale județului, unde, în toate anotimpurile, obiectivele turistice sunt căutate de mii și mii de iubitori ai naturii și ai muntelui. De asemenea, industria ospitalității a cunoscut în zonă o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Aceste motive și multe altele justifică investiția, astfel încât acest drum să asigure cele mai bune condiții de circulație.

Astfel, acum avem un traseu complet modernizat, foarte spectaculos, cu un imens potențial turistic, care traversează una dintre cele mai atractive zone din Munții Apuseni”, declara Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în primăvara lui 2024.

Clujul, model pentru Bihor: Drumul Apusenilor, finalizat de Consiliul Județean Cluj în 2024.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Un traseu complex din cadrul Drumului Apusenilor traversează localitățile Poieni și Săcuieu și leagă Clujul de județul Bihor, în zona Barajului Drăgan. Proiectul din fonduri europene a vizat modernizarea drumurilor județene DJ 764B și DJ 108K, traseu cunoscut sub numele „Drumul Apusenilor”.

Traseul județean de importanță turistică, în lungime totală de peste 25 de kilometri, începe de la intrarea în localitatea Valea Drăganului (intersecția cu DN1), continuă până în proximitatea Barajului Drăgan-Floroiu și ajunge până la limita administrativă cu județul Bihor.

În cadrul proiectului au fost modernizate peste 80 de podețe și 7 poduri, din care cel amplasat pe râul Crișul Repede a fost construit de la zero. Au mai fost construite 9,5 kilometri de trotuare, 7 stații de autobuz, 5 zone de parking auto și au fost amenajate peste 50 de intersecții cu drumurile laterale.

Padiș – Ic Ponor: Bihorul deblochează lucrările în 2026

Lucrările din județul Bihor pe traseul cu o lungime de aproape 10 km (9,75 km) dintre Padiș și Ic Ponor, din cadrul Drumului Apusenilor, au debutat abia în mai 2026.

Bihorul începe abia acum lucrările la „ciotul” de 9,8 km care va permite circulația neîntreruptă până la Beiuș|Foto: Consiliul Județean Bihor - Facebook

Recent, Consiliul Județean Bihor anunța închiderea circulației rutiere, în perioada 10 iulie – 1 decembrie 2026, pentru realizarea lucrărilor la secțiunea ce va asigura o conectivitate completă pe traseul Drumul Apusenilor.

Termenul final pentru realizarea proiectului este noiembrie 2027.

Astfel, clujenii și turiștii pasionați de zona montană trebuie să mai aștepte până când bihorenii vor finaliza lucrările la „ciotul” de 9,8 km, astfel încât conexiunea de la Cluj până la Beiuș pe Drumul Apusenilor să fie completă.

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